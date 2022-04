Helseministeren svarer: Dette vil hun gjøre med økningen i psykisk syke barn og unge

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vurderer å pålegge kommunene å ha et lavterskeltilbud for barn med lettere psykisk sykdom. Men det er ikke det eneste hun vil gjøre.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret over den kraftige økningen av barn og unge med psykiske lidelser.

5. apr. 2022 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

Flere barn og unge har psykiske lidelser, og de er sykere enn før. 6000 flere ble henvist til barne- og ungdomspsykiatrien (Bup) i fjor.

Den voldsomme økningen på nesten 30 prosent de siste to pandemiårene bekymrer også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Dette er noe vi må ta tak i, sier hun.

– Det aller viktigste er å hjelpe barna. Så de finner fotfeste og får hjelp og veiledning for å håndtere livet. Så må vi ansette flere fagfolk for å fortsette å øke kapasiteten og kvaliteten på tilbudet.

– Hvor viktig er dette området for deg?

– Det er høyt prioritert for regjeringen og for meg personlig. Det å ha et like godt tilbud for dem med psykisk uhelse og dem med fysiske plager, er viktig. Vi jobber med en opptrappingsplan som kan hjelpe på situasjonen både for dem som har det vanskelig i livet og for dem som har alvorlige lidelser.

– Hva tenker du om det barna opplever?

– Jeg er opptatt av at vi må snakke mer om at hvordan ungdom har det på sosiale medier. At man ikke må hele tiden må måle seg mot andre, men heller være seg selv. Jeg tror det er blitt litt brutalt for barn og unge å være i en digitalt filtrert verden.

– Viser pågangen og presset på Bup at vi er i en krise?

– Vi har en stor utfordring. Men om det er en krise eller ikke, får vi først svar på om 10–20 år. Det er da vi ser om de har klart seg, eller om de havner utenfor arbeidslivet og får et liv de ikke mestrer. Vi vil følge godt med på mulige langtidsvirkninger av pandemien.

– Er du redd for at Norge får mange unge uføre på sikt?

– Det er det vi må forebygge. Vi må tilby behandling og hjelp så man i størst mulig grad kan mestre livet sitt og være i aktivitet.