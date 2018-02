Små Enheter ilagt foretaksbot etter Vollen-drapet

Statsadvokaten mener Små Enheter har gjort det arbeidsmiljøloven krever for å forebygge vold fra beboerens side, gjennom en tverrfaglig kartlegging av risiko for vold og gjennom tiltak Små Enheter iverksatte. Denne delen av siktelsen er derfor henlagt.

Imidlertid har statsadvokaten kommet fram til at virksomheten skulle hatt en egen skriftlig instruks for nattevaktens arbeid, og mener det derfor bør gis et forelegg for denne unnlatelsen.

– Politiets etterforskning av saken har nå vart i flere år, med bistand fra Arbeidstilsynet og andre kompetansemiljøer. Vi forholder oss til de endelige konklusjonene og vil ikke ta saken videre, sier konsernsjef Tom Tidemann i Unicare som har kjøpt opp Små Enheter.

Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen på Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014, av en 15 år gammel beboer. Backlund var alene med den 15 år gamle jenta da drapet skjedde.

Jenta ble kjent tilregnelig i retten, og dømt til ni års forvaring for drapet.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Både Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt tingretten og lagmannsretten i straffesaken, har påpekt brudd på arbeidsmiljøloven hos Små Enheter. Først i april i fjor ble etterforskningen mot institusjonen oversendt statsadvokaten for påtalemessig avgjørelse.

Siden drapet har selskapet Små Enheter blitt kjøpt opp av den internasjonale aktøren Unicare, og drives i dag av en ny daglig ledelse.

– Har lært

Konsernsjefen sier Små Enheter vil vedta boten og at avvikene som ble funnet er rettet opp.

– Lærdommen fra dette er delt med både offentlige og private aktører. Vi har også lagt ned den aktuelle avdelingen i Vollen og flyttet den til et bedre geografisk sted, med lokaler vi ser som bedre egnet, sier Tidemann.