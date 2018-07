Kilder til TV 2: Politiet har bilder av Vadsø-drapet

Kommunikasjonsrådgiver Silja Arvola i Finnmark politidistrikt ønsker ikke å kommentere kanalens opplysninger.

I fengslingskjennelsen fra Indre Finnmark tingrett, der den 17 år gamle drapssiktede ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, heter det at politiet sitter på viktig bevismateriale.

Bakgrunn: Innbyggere i Vadsø forteller om et lokalmiljø i sorg. Politiet vet fortsatt ikke hva som er motivet bak drapet på Håvard Pedersen (18).

Også VG skriver at det skal dreie seg om bilder fra åstedet, uten at det nødvendigvis er snakk om selve drapshandlingen.

Mandag og tirsdag har politiet avhørt flere som var til stede på Coop Byggmix i Vadsø lørdag kveld. 18 år gamle Håvard Pedersen ble knivdrept mens han var på jobb i butikken.

Det første avhøret av siktede, som nekter straffskyld for drapet, ble gjennomført mandag.

– Siktede forklarte seg greit, men han erkjenner ikke forholdene. Han kom med mye informasjon og svarte på de fleste spørsmål politiet stilte ham, og vi har god kontroll på hva det er som har skjedd inne på butikken, sier etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyste tirsdag i en pressemelding at de ikke har kommet noe nærmere et motiv for drapet. Drapsvåpenet, som beskrives som en «knivlignende gjenstand», er heller ikke funnet.