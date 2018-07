Ronaldo-overgangen kan ha gitt oljefondet milliongevinst

Juventus' aksjeverdi har steget kraftig siden det ble kjent at den portugisiske stjernespilleren flytter til Torino. Mandag denne uken lå prisen for en aksje i storklubben på 7,77 kroner, opp fra 5,63 kroner pr. aksje for halvannen måned siden.

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, eide 3,63 millioner aksjer i Juventus ved årsskiftet, ifølge NRK. Dersom aksjeposten fortsatt er like stor nå, har oljefondet tjent over syv millioner kroner på verdistigningen som er utløst av Ronaldo-overgangen.

Stjerneangriperen ble solgt fra Real Madrid til Juventus for drøyt 900 millioner kroner i forrige uke.