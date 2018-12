(Stavanger Aftenblad:) Generalmajor Tonje Skinnarland, sjefen for Luftforsvaret, slo i august fast at det er på tide å skifte ut Sea King med et nytt redningshelikopter etter 45 års tjeneste, ifølge Forsvaret.

Men allerede i 2002 sa en enstemmig justiskomité at Sea King måtte byttes ut innen 2008 fordi de var blitt «svært gamle».