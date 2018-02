Hagen kjøpte installasjonen «The Tree of Ténéré» – som er 18 meter høyt og 18 meter i diameter – på impuls under en festival i USA. Han vil gi det i gave til Oslo, og torsdag møttes milliardæren og byrådslederen, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg veldig glad for at Stein Erik Hagen vil gi denne gaven til Oslo, for jeg synes dette ser veldig spennende ut. Jeg tror treet kan bli en attraksjon for hele byen, skriver Raymond Johansen i Oslo i en epost til avisen.

Hagen er innstilt på å dekke drift og vedlikehold, slik at det ikke skal koste byen noe å motta det lysende treet, som er verdt flere millioner. Også han synes torsdagens møte var positivt.

– Jeg orienterte om bakgrunnen for at jeg hadde kjøpt treet, som jeg ønsker skal komme allmennheten til gode, forteller han. Han påpeker at kommunen har prosedyrer for slike gaver og at det er opp til kommunen hvor treet skal stå.

Johansen bekrefter at kommunen går i gang med de formelle prosessene.

– Det skal gjøres en faglig vurdering, og en vurdering av de økonomiske og praktiske konsekvensene. Målet må være at en slik gave blir gjort tilgjengelig for byens innbyggere. Oslo er opptatt av å ha kunst der folk er, i det offentlige rom.