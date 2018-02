Voldstiltalt får politibeskyttelse: Politiet ba meg flytte fra byen

Da den tiltalte kampsportutøveren ankom Glåmdal tingrett i Kongsvinger mandag morgen, ble han fulgt av to uniformerte politimenn.

– Politiet har bestemt at jeg skal ha politibeskyttelse av hensyn til min egen sikkerhet, sa 25-åringen.

Den tiltalte kampsportutøveren slo ned Jån Willy Pedersen i 58-åringens eget hjem i Kongsvinger 26. juli 2016.

Kampsportutøveren erkjenner alt, og sier han gikk inn i stuen til 58-åringen og slo Pedersen ned med flere kraftige slag.

Dagen etter ble 58-åringen erklært død. Men obduksjonen viste at dødsfallet ikke kunne knyttes til slagene. Derfor ble voldsmannen løslatt.

Ingar Storfjell

Slått ned i sofaen

Jån Willy Pedersens samboer, Linda Litsheim (45), satt på trappen utenfor da voldsmannen kom til parets hjem sommeren for to år siden. Pedersen satt inne i sofaen og spiste middag og ante fred og ingen fare da voldsmannen kom inn i stuen.

Voldsmannen gikk løs på den 58 år gamle mannen og slo ham flere ganger i hodet og kroppen. Kjeven brakk to steder. Pedersens gebiss ble slått ut av munnen hans og ble liggende en halv meter unna.

27. juli ble Pedersen erklært død. Dødsårsaken ble fastslått å være en sprukket utposning på en pulsåre i hodet. Grunnen til at 25-åringen ikke er tiltalt for drap, er at det ikke har vært mulig å slå fast at utposingen sprakk som følge av volden.

Ingar Storfjell

Erkjenner straffskyld

Derfor møtte kampsportutøveren en tiltale om grov kroppsskade, uten at dødsfølge var tatt med.

– Jeg erkjenner straffskyld, svarte han da sorenskriver Vegard Sunde spurte hvordan han stilte seg til tiltalen.

– Jeg slo ham maks tre ganger. Jeg satte knærne i brystet hans da han lå på sofaen. Hadde jeg visst at utfallet ble som det ble, hadde jeg aldri gjort det. Jeg hadde ingen hensikt om å skade ham, i hvert fall ikke slik utfallet ble, forklarte 25-åringen i tingretten mandag.

– Øye for øye, tann for tann

25-åringen forklarte at hensikten med volden var å statuere et eksempel etter at Pedersen skal ha slått tiltaltes daværende samboer i ansiktet to dager tidligere. Politiet hadde blitt tilkalt, uten at noen ble pågrepet.

– Hva var grunnen til å du dro hjem til Pedersen, spurte advokat John Chr. Elden, som er hans forsvarer.

– Jeg skulle gi ham det han ga min samboer.

– Øye for øye, tann for tann?

– Ja, jeg ville at han skulle beklage det han hadde gjort, svarte tiltalte. Han ga uttrykk for at han var svært lei seg for det som hadde skjedd.

Ingar Storfjell

– Politiet sa jeg burde flytte

Da tiltalte først ble pågrepet, ble han siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Da obduksjonsrapporten slo fast at volden ikke kunne knyttes til dødsfallet, ble han løslatt.

– Politiadvokaten som hadde saken, sa jeg burde bytte navn og flytte fra byen, sa 25-åringen under sin forklaring i retten.

– Huset vi bodde i brant ned også. Senere har jeg og samboeren min blitt truet, sa 25-åringen.

Under en pause sa tiltalte at han ble rådet til å bytte navn og flytte da det ble klart at han ikke kunne siktes for drap.

– Politiadvokaten sa det da jeg ble løslatt fordi jeg ikke kunne noe for at han døde.

– Gjorde du det?

– Ja, både jeg og min tidligere samboer gjorde det, sier han. Kvinnen bor på hemmelig adresse.

Aktor: Fengsel i 6 måneder

Politiadvokat Helge Andreas Eidsvaag understreket at det var en rå voldsutøvelse. I og med at saken ble redusert til lovbestemmelsen om kroppsskade uten dødsfølge, mente han at straffen bør være seks måneders fengsel.

Advokat John Chr. Elden mener saken har tatt lang tid, til tross for at tiltalte erkjente de faktiske forhold allerede ved pågripelsen og ba om at tiltalte må behandles på mildeste måte.

Dommen blir avsagt 28. februar.

Sønnen: – Jeg ble dårlig

Frode Sætran

Pedersen etterlot seg sønnen Frank Ronny Knutsen (37). Han var stevnet som vitne, men fulgte saken fra tilhørerbenken etter at han ble frafalt som vitne av aktor.

– Faren min ble slått helseløs og døde. Jeg ble faktisk fysisk dårlig, følte meg litt uvel da aktor leste opp påstanden på seks måneder fengsel, sier han.