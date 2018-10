110-sentralen i Sogn og Fjordane opplyser ifølge Bergens Tidende at det var én person i bilen som havnet i sjøen, og at vedkommende er brakt til overflaten og tas hånd om av mannskapet på et redningshelikopter.

Nødetatene fikk melding om utforkjøringen i Mækjevika ved Brandsøy mellom Florø og Eikefjorden like før klokken 13.30 torsdag. Brannvesenets redningsdykkere ble sendt til stedet i tillegg til et redningshelikopter og en redningsskøyte, melder NRK.

Riksvei 5 vil være stengt på stedet mens redningsarbeidet pågår.