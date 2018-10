Aftenposten avslørte onsdag denne uken at den profilerte stortingspolitikeren Mazyar Keshvari (Frp) har levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

Fredag ble det kjent at Arve Lønnum, Keshvaris advokat, har hatt møter med Stortingets direktør og regnskapsavdeling. Han hadde med seg underbilag og gjennomgikk hver eneste reise Keshvari feilaktig har fått utbetalinger for i perioden 2016–2018.

– Alle fakta og summer er nå korrekt dokumentert fra vår side, sa Arve Lønnum fredag.

Aftenpostens gjennomgang viser at Keshvari har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016. Av dette er 36.000 kroner for reiser der det kan dokumenteres at han i samme perioden har vært i Oslo.

116.000 kroner er knyttet til refusjoner der Keshvari har opplyst å ha vært på en lang rekke besøk til Frp-lokallag, men lokallagsledere sier til Aftenposten at de ikke kjenner til disse.

Taust om sum

Lønnum ville ikke si hvor mye penger Keshvari erkjenner at han urettmessig har fått utbetalt, og henviser til Stortinget. Også Stortingets direktør Marianne Andreassen holder kortene tett.

– Hvilket beløp har Keshvari overfor Stortinget erkjent å ha fått utbetalt?

– Av hensyn til videre undersøkelser går vi ikke ut med dette, skriver Andreassen i en e-post.

Stortinget har varslet enn en full gjennomgang av regelverket for reiseregninger for å vurdere endringer, blant annet om det er behov for å øke dokumentasjonskravet.

– Er det andre stortingsrepresentanter som har tatt kontakt med dere etter Aftenpostens saker, og erkjent at de har fått urettmessige utbetalinger?

– Jeg er ikke kjent med at noen andre har tatt slik kontakt med oss, sier Marianne Andreassen.

Ørn Borgen

Politiet undersøker saken

I tillegg til egne undersøkelser, har Stortingets administrasjon anmeldt Keshvari til politiet.

Seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt opplyste torsdag til Aftenposten at de allerede hadde innledet samarbeid og dialog med Stortingets administrasjon.

– De skal ta ut alt grunnlagsmaterialet og så skal vi gå gjennom det og vurdere om det er grunnlag for å innlede etterforskning. Det vil skje i løpet av en dag eller to, sier Skjold.

Han understreket at Keshvari kan ha gjort seg skyldig i bedrageri, men at politiet enda ikke bestemt om de skal igangsette etterforskning av Frp-profilen.

