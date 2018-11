Annet fartøy i området til NRK: Så ikke fregatten på radar

Som NRK skriver er fregatten KNM «Helge Ingstad» bygget slik at den skal være vanskelig å oppdage. Profilen på krigsskipet har det som kalles «stealth-egenskaper», slik at den skal være langt vanskeligere å oppdage på radar enn sivile fartøyer.

Natt til torsdag ble fregatten påkjørt av et tankskip, slik at den fikk store skader og delvis kantret.

Besetningen på ett av fartøyene som var i nærheten opplyser at det var vanskelig å se fregatten.

– Den var ikke synlig på radaren vår. Den var som en mørk skygge, sier en av personene NRK har snakket med.

– Det er jo ingen fartøyer av den størrelsen som kan gjøre seg usynlig, men fregattene er mindre synlig enn andre fartøyer, sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

Hvorvidt det at fregatten er vanskelig å se på radar har spilt inn under kollisjonen med tankskipet Sola TS grytidlig torsdag morgen er ikke avklart, men Havarikommisjonen sier til Aftenposten at de begynner å få et godt bilde av hendelsesforløpet.

Jan Kåre Ness, NTB scanpix

Dukket opp på digitale kart først etter kollisjonen

Aftenposten har tidligere omtalt at fregatten dukker opp på digitale kart først minutter etter at kollisjonen fant sted. Dette tyder på at fartøyet har slått av den såkalte AIS-transponderen, som sender ut informasjon om posisjon, fart og retning.

– Ingen krigsfartøy i verden har AIS på hele tiden, man gjør ikke det. Det er aktiviteten om bord som avgjør, sier pressetalskvinne Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.

– Var det noe i veien for å ha AIS på i tiden før kollisjonen?

– Det ville vært ren spekulasjon av meg å si noe om det. Jeg aner ikke hva beslutningsgrunnlaget var. Det er ikke uvanlig at systemet skrus av. Nå må vi avvente arbeidet til politiet og Statens havarikommisjon, sier hun.

Etter kollisjoner ute i sjøen blir det normalt alltid en skyldfordeling mellom fartøyene som er involvert. Uavhengig av vikeplikt har alle fartøyer et ansvar for å unngå kollisjoner.