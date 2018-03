– Vi vet at nedlasterne ofte begynner med å se på poseringsbilder av barn. Deretter går de over på chattekanaler og til slutt blir dette så grovt at de er åpne for å begå overgrep selv, sier politioverbetjent John Ola Volden ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

– Dette utvikler seg over tid, og vi ønsker nå å gå inn og tilby hjelp før disse personene ender som overgripere, sier Volden.

Den nye etterforskningsgruppen blir kalt «Sobi» (seksuelle overgrep mot barn på internett) og skal jobbe målrettet mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsbilder.

Politiet opplyser til avisen at under «Operasjon Duck» i 2015 og 2016 opplevde de at mange nedlastere var lettet over endelig å bli tatt og ønsket hjelp uten at politiet kunne tilby dem dette.

– Derfor har vi inngått et samarbeid med St. Olavs hospital, avdeling Brøset, som har utviklet et behandlingstilbud, sier Volden.

Han sier politiet vil oppsøke og informere nedlasterne om at tilbudet finnes, men at det deretter er opp til dem om de tar kontakt med Brøset.