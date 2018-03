Listhaug takker for massiv blomsterstøtte. Bak ny Facebook-aksjon står flere innvandringskritiske grupper.

Det siste døgnet har tilhengere av justisministeren spredt FB-oppdateringer og plakater med oppfordringer om å bestille blomster til Listhaug, og få dem levert til hennes kontor i Justisdepartementet i Nydalen eller på Stortinget.

Sympatierklæringene har strømmet inn fra en rekke enkeltpersoner, men søk på Facebook viser at aksjonen særlig har spredt seg via innvandringskritiske Facebook-grupper som «Vi som støtter Sylvi Listhaug» og «Slå ring om Norge».

Den første gruppen har som profilbilde en «sosialist» som vanner «islam», og har over 64.000 følgere.

Slagordet til gruppen «Slå ring om Norge» er som følger:

« Steng grensen – Stopp integreringen – Send dem hjem – Gjør Norge norsk igjen».

Gruppen har over 37.000 følgere, og har solkorset formet som et norsk flagg som sitt profilbilde.

Det er til forveksling likt symbolet som blant andre nazistiske Nasjonal Samling brukte før og under andre verdenskrig.

«De største trusler mot Norges sikkerhet sitter på Stortinget», heter det på en annen plakat på Facebook-gruppen.

«Asylsøkere bør DNA-testes, GPS-merkes og interneres i arbeidsleirer», heter det på en tredje plakat som er publisert det siste døgnet.

En tredje gruppe som har spredt de samme oppfordringene kaller seg «Nei til islam på alle plan».

Aftenposten har funnet flere ferdigskrevne oppskrifter på hvor og hvordan Listhaugs støttespillere kan sende henne blomster.

«Vi er mange som har bestilt blomster allerede!», heter det på gruppen til «Slå ring om Norge.

«Husk å sende kaktuser til Støre», skriver en av gruppens medlemmer.

Det er også en rekke enkeltpersoner som har tatt initiativ til å sende blomster til justisministeren.

En av dem er Shurika Hansen, som har illustrert sin oppfordring med et bilde der hun står sammen med Listhaug.

Aftenposten har vært i kontakt med Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen.

Han sier at justisministeren ikke vil snakke med journalister fredag.

– Vi har ikke mer å tilføye til det som foregår akkurat nå, sier Teigen.

Under fotoseansen med blomstene slapp fotografer fra TV 2, Dagens Næringsliv og Aftenposten inn. Aftenpostens reporter fikk ikke lov til å bli med inn, og kunne derfor ikke stille Listhaug spørsmål om saken eller de mange blomstene.

– Det er vanlige folk som sender blomster

Teigen avviser at flertallet av blomsterbukettene som kom til Listhaug fredag, stammer fra Facebook-aksjoner fra innvandringskritiske miljøer.

– Det er selvfølgelig sikkert noen slike som har sendt blomster, men jeg har lest alle kortene, og mesteparten kommer fra helt vanlig folk. Avsenderne er blant andre personer som stemmer Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Frp. Det er stygt om de som har sendt blomster skal brunbeises som høyreekstreme, sier han.

Teigen viser også til at «Gruppa for Frp-venner i Norge» har sirkulert oppfordringene om blomsterhilsener.

Listhaug: – Er det galt å motta blomster også nå?

Justisminister Sylvi Listhaug har sendt følgende uttalelse per sms etter at Aftenposten publiserte denne saken:

«Jeg kommer ikke til å beklage at jeg har mottatt blomster. Er det galt å motta blomster også nå? Jeg tar fullstendig avstand fra folk som er nynazister eller fronter rasisme. Det har jeg gjort mange ganger. Men jeg kommer ikke til å beklage for at folk har sendt meg blomster. Når jeg åpnet blomstene og leste kortene var det folk som er åpen om at de støtter Frp, støtter andre partier, det var lokallag og folk fra hele landet».