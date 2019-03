Det betyr at påtalemyndigheten allerede onsdag hadde bestemt seg for å ta ut siktelse mot samboeren til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, som nå er permittert.

Under et møte onsdag bestemte PST og Riksadvokaten detaljene i hvordan Wara skulle få vite om siktelsen mot hans samboer, Laila Anita Bertheussen. Det opplyser Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch, til Aftenposten.

Riksadvokaten opplyser at han jevnlig er blitt holdt orientert om etterforskningen av truslene mot Wara og hans familie, spesielt den siste uken.

Torsdag ble Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. PST mistenker at hun selv stiftet brannen i bilen natt til søndag og ved det ga inntrykk av at den var påtent av noen andre. Statsrådens samboer nektet straffskyld.

Onsdag besluttet Busch at PST skulle ha ansvaret for etterforskningen og påtaleansvaret i saken.

Under møtet onsdag denne uken, ble det drøftet «hvorledes – og på hvilket tidspunkt – informasjon om siktelsen skulle gis til departementsråden i Justisdepartementet», skriver Riksadvokaten i en e-post til Aftenposten.

Departementsråden er øverste byråkrat i departementet.

Elden: Blindspor

Bertheussens forsvarer, advokat John Chr. Elden, opplyser til Aftenposten at hun ønsker å belyse sin uskyld i saken.

– Hun har nøyaktig samme oppfatning som hun utdypet overfor politiet i går før hun ble løslatt. Hun håper bare blindsporet ikke reduserer prioriteten på etterforskningen, skriver John Christian Elden i en SMS til Aftenposten fredag.

Ifølge Elden har politiet ikke bedt om nye avhør i saken. Til Dagens Næringsliv forteller han at Wara og samboeren slapper av sammen i dag og at hun stiller opp for avhør dersom politiet ønsker det.

Ifølge VG skal PST i all hemmelighet ha installert overvåkingskamera i nabolaget til Wara og samboeren, og slik skal de ha sikret seg bevis i saken mot Bertheussen.

PST opplyser til avisen, via kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken, at de ikke ønsker å uttale seg om konkrete etterforskningsskritt.

Riksadvokaten: Ingen statsråd eller departement kan instruere riksadvokaten

«Påtalemyndigheten er i den enkelte sak politisk uavhengig, og ingen statsråd eller departement kan instruere Riksadvokaten», heter det i e-posten fra Riksadvokaten.

Han peker på at regjeringen i prinsippet kan pålegge han i enkelttilfeller, men at det ikke finnes eksempler på at denne adgangen er blitt benyttet i praksis.

Riksadvokaten peker på at av hensyn til uavhengigheten til påtalemyndigheten, så var det viktig at informasjonen om siktelsen ble gitt på «korrekt måte og til riktig tidspunkt».

Han ønsker ikke å gi ytterligere informasjon i saken, men viser til PST.

«Informasjon fra påtalemyndigheten i denne saken må gis med én stemme, og det er fra PST.»