Væpnet politiaksjon avsluttet på Karmøy

Mannen, som er i 50-årene ga seg etter to og en halv time med forhandlinger tirsdag kveld, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter. Politiet sier mannen var alene i huset og ble pågrepet uten dramatikk. Det ble ikke funnet våpen på stedet.

Operasjonsleder Steinar Knudsen sa til VG kort tid før pågripelsen at han ikke ønsket å si noe om hva som utløste situasjonen. Det hele skal ha startet etter det som i utgangspunktet var et rutineoppdrag for politiet ved 21-tiden.

Mannen er en kjenning av politiet.