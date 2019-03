Sikkerhetsekspert om forsvinningssaken: – Kidnapperne der ute må skifte strategi

Michael Sjøberg, direktør i Human Advisor Group i København, er blant annet opplært som gisselforhandler hos Scotland Yard. Han er i likhet med norsk politi bekymret over manglene på livstegn fra kona til forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen.

– Det er svært viktig at kidnapperne faktisk kan bevise at de har henne. Nylig ble det kjent at det har vært forsøk fra utenforstående på å svindle familien med falsk informasjon. Dette betyr at de virkelige kidnapperne der ute må skifte strategi og sette opp en god toveiskommunikasjon for å løse saken, sier han.

Politiet lette etter antatte kidnappere blant leserne av Dagens Næringsliv. Sjefredaktør Amund Djuve i DN bekrefter at avisen har utlevert datamateriale til etterforskerne.

De fleste saker løst etter 24 timer

– Hvilket råd har du til familien etter at Anne-Elisabeth nå har vært savnet i fire og en halv måned?

– Hold sammen. Ikke gi opp håpet. Sammen med politiet må familien gjøre alt de kan og prøve ut alle muligheter som finnes for å bringe det savnede familiemedlemmet tilbake. Vi har sett noen saker globalt hvor det gikk veldig lang tid å få en løsning, sier Sjøberg.

Han legger til at den store majoriteten av kidnappingssaker løser seg innen 24 timer. Mange andre saker får sin løsning etter syv-åtte dager.

– Hvis man ser bort fra pedofiles bortføringer av barn, hvor det jo er et helt annet motiv bak, skjer de lengstvarende kidnappingene i områder preget av krig eller konflikt, sier han.

Kidnappingseksperten viser til at de tre amerikanere Marc Gonsalves, Keith Stansell og Thomas Howes ble holdt kidnappet av geriljabevegelsen FARC i 1967 dager i Colombia i perioden 2003–2008.

Han viser også til flere langvarige bortføringer i Irak i 2004–2005, hvor det gikk svært lang tid mellom hver gang kidnapperne var i kontakt med myndighetene som lette etter gislene.

Unik sak i Europa

Han mener at bortføringssaken på Lørenskog nå er blitt en helt unik sak i europeisk sammenheng, ikke bare fordi de antatte gjerningsmennene krever løsepenger i kryptovaluta.

– Jeg kan ikke huske en eneste sak fra Europa i nyere tid der en voksen person er blitt bortført i sitt eget hjemland og har vært borte så lenge. Jeg tror du må tilbake til 1970-tallet for å finne slike saker.

– Er det mulig at dette ikke er en kidnappingssak, men noe helt annet?

– Det er alltid en mulighet for det, men igjen det vil helt og holdent avhenge av bevisene og indisiene som er samlet inn av politiet. Jeg vil nødig spekulere i dette.

Sjelden at noen dør i tilslaget

Politiet opplyste nylig at det er funnet slepemerker på badet der det antas at Anne-Elisabeth Hagen ble overfalt av dem som bortførte henne.

– Er det en fare for at mangelen på livstegn kan skyldes at noe gikk galt under tilslaget?

– Hvis du bestemmer deg for å kidnappe kona til en rik person, bruker du mye ressurser på å gjennomføre det. Det er alltid en grunn til en kidnapping, og ingen er interessert i å skade eller drepe offeret, som jo har stor potensiell verdi. Men ulykker skjer. Det vi har sett, er at den som skal tas til fange kan bli skadet om vedkommende gjør noe så naturlig som å yte motstand. Men at folk blir drept i selve tilslaget, er veldig sjelden, sier han.

Farligst i starten og slutten

– De to farligste stegene under en kidnapping er alltid i starten og slutten. I øyeblikket der en person blir bortført. Og hvis myndighetene bestemmer seg for å løse situasjonen uten forhandlinger og beveger seg inn med væpnede styrker for å redde noen, legger Sjøberg til.

Så langt har ingen fra familien personlig stått frem og sagt noe i mediene om situasjonen. Isteden har familiens stemme utad vært bistandsadvokat Svein Holden.

– Er det en bra strategi, eller bør de revurdere dette?

– En situasjon som dette er ekstremt stressende for familien. Du kan argumentere med at de kan ha en rolle å spille på en pressekonferanse, men det vil ikke være riktig av meg å gi noen råd rundt dette. Det er så avhengig av omstendighetene og familien. Det viktigste er å gjøre et aktivt valg om hvilken vei man skal gå, og så gjøre alt man kan for å løse situasjonen, sier han.

Bistandsadvokat Svein Holden, som representerer Tom Hagen og hans familie, vil ikke kommentere uttalelsene til Michael Sjøberg.

Politiinspektør Tommy Brøske bekrefter overfor Aftenposten at det ikke har vært ny kontakt med motparten i det siste.

11. februar opplyste Brøske på en pressekonferanse at de antatte kidnapperne hadde gitt en ny beskjed til både familien, bistandsadvokaten og politiet, men at de ikke hadde kommet med bevis for at hun er i live. Politiet har ikke villet tidfeste når den siste kontakten skjedde.