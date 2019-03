DN: Regjeringen kan komme til å kaste oljeaksjer ut av oljefondet

Dagens Næringsliv skriver onsdag kveld at finansminister Siv Jensen skal holde en pressekonferanse fredag klokken 12.15 der hun vil si om regjeringen har valgt å kaste olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen til Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet.

Regjeringspartienes finanspolitikere på Stortinget er blitt varslet fra politisk ledelse i Finansdepartementet om at ingenting rundt regjeringens beslutning vil bli kommentert før pressekonferansen. Begrunnelsen for hemmeligholdet er at opplysningene er såkalt børssensitive.

Offentliggjøringen skjer snaut to timer før Venstre-leder Trine Skei Grande går på talerstolen for å åpne partiets landsmøte. Partiet har vært en pådriver for å redusere oljefondets engasjement i oljeaksjer.

En kilde DN har snakket med, sier sammenhengen mellom kunngjøringen og Venstre-landsmøtet tyder på at partiet er blitt hørt i regjeringssamarbeidet.

– Hvis regjeringen har besluttet å gå mot Venstres ønske, ville det vært merkelig hvis Siv Jensen skulle annonsert det like før Trine Skei Grande gikk på talerstolen. Det siste hun trenger nå, er et politisk nederlag, sier kilden til avisen.

Stikk i strid med Norges Banks råd kom energiaksjeutvalget, ledet av NHO-rektor Øystein Thøgersen, i august i fjor frem til at oljefondet fortsatt bør eie aksjer i energiselskaper. Det ble blant annet pekt på at bare en liten del av fondets investeringer, om lag fire prosent, var plassert i energiaksjer.

Statens pensjonsfond utland hadde i februar en verdi på omkring 8600 milliarder kroner. Fondet har investert i over 9000 selskaper i 72 land og eier 1,4 prosent av verdens børsnoterte selskaper.