– Dette er en dypt tragisk hendelse og familien tar det svært tungt, sier Thom B. Haaland til NTB. Han er bistandsadvokat for familien.

36-åringen er ifølge Bergens Tidende parets sønn, men politiet vil ikke bekrefte dette utover at han er i familie med kvinnen.

En 63 år gammel kvinne ble i 3.30-tiden natt til tirsdag funnet død i leiligheten sin på Landås i Bergen. 36-åringen ble pågrepet kort tid etter drapet i forbindelse med at en alvorlig skadd mann kontaktet en tilfeldig politipatrulje i Nattlandsveien like utenfor Bergen sentrum. En 59 år gammel mann ble skadd i hendelsen og er innlagt på Haukeland sykehus.

Drap og drapsforsøk

Politiet mener 36-åringen har forsøkt å drepe 59-åringen og har derfor også siktet ham for drapsforsøk.

36-åringen fremstilles onsdag for varetekt i Bergen tingrett. Det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen, men han har forklart at han stakk de to med kniv.

Haaland reiser onsdag til Bergen for å være til stede på fengslingsmøtet og treffe de pårørende.

– Jeg vil også se om det er mulig å få hilse på den fornærmede på Haukeland universitetssjukehus, sier Haaland. Han har ennå ikke snakket med mannen, men har snakket med familiemedlemmer.

Den siktede ba om få advokat Egil Jordan som forsvarer, og politiet opplyser tirsdag ettermiddag at Jordan er oppnevnt i saken.

Oppdaget av politipatrulje

– Vi vil om mulig også gjennomføre avhør av fornærmede på Haukeland om hans helsetilstand tillater det, opplyser politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt. Mannen skal undersøkes av helsepersonell.

De tre involverte er alle norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse, ifølge politiet. De opplyser om at paret har sju voksne barn.

Mannen er kjent av politiet fra før, men politiet ønsker ikke å utdype dette nærmere.

Antatt drapsvåpen funnet

Valheim opplyser at 36-åringen har forklart at han stakk begge med kniv, og at politiet har beslaglagt gjenstander i forbindelse med saken.

Kriminalteknikere har siden tidlig tirsdag morgen jobbet på åstedet med sikring av bevis både inne i leiligheten der avdøde ble funnet og utenfor blokken.

Det er også sikret spor på siktede og på mannen som ligger på Haukeland.

36-åringen har foreløpig forklart seg to ganger for politiet, på åstedet og på politihuset. Han ble avhørt ytterligere tirsdag kveld, ifølge Bergens Tidende.

– Politiet foretok en rundspørring i blokken natt til tirsdag og vil fortsette med vitneavhør onsdag. Politiet har også plombert leiligheten til den siktede og skal foreta tekniske undersøkelser leiligheten hans, sier Valheim.

Kvinnen er sendt til Gades Institutt for obduksjon, og politiet avventer resultatet.