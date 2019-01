Marokko-ofrene minnet av medstudenter i Bø i Telemark

– Drapene har rystet hele universitetet, og gjennom denne minnestunden vil vi hedre og lyse fred over Maren og Lovisa, sa universitetets rektor Petter Åsen i en tale under minnestunden onsdag, som ble holdt for de to studentene som ble drept i Marokko.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) tok en bachelor i friluftsliv, tur og naturveiledning sammen ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark, og var på ferie i Marokko da de ble drept før jul. De to ble funnet i et turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene mandag 17. desember.

Under minnestunden ønsket studentprest Pernille Astrup ved universitet velkommen før artisten Moddi sang to sanger. Universitetets rektor holdt tale og fortalte om et universitet i dyp sorg, og hvordan drapene på Maren og Lovisa har preget alle.

– Det er ufattelig tungt for oss alle ved universitetet. Sorgen er tyngende, og ord blir små, men det er viktig å holde om og av hverandre. Takk for at dere har tatt vare på hverandre, sa han i talen.

Under minnestunden ble det også holdt en lukket seanse der studentene fikk god tid til å være sammen og en anledning til å minnes sine venner ved å dele bilder, spille musikk og holde taler.

Minnestunden ble avsluttet utendørs, hvor det ble tent to bål til minne om de to friluftsstudentene som mistet livet i Marokko.