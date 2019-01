Den siste ulykken ble meldt klokken 06.26 to kilometer fra den første ulykken, men her skal det ikke være personskader.

Det var en rutebuss fra Opplandstrafikk med sjåfør og tre passasjerer som kjørte utfor.

Det er vanskelige kjøreforhold i området på grunn av mye vind, melder Vegtrafikksentralen.

Tatt av vindkule

Buss-sjåføren av dobbeltdekkeren i den første ulykken har forklart til politiet at det var en kraftig vindkule som traff bussen.

Bussen ble liggende 30 meter ute på et jorde få hundre meter fra kirken i Skjåk.

– Det var mye vind og svært glatt på veien. Denne bussen er en dobbeltdekker som var på vei fra Oslo til Ulsteinvik, og den ble tatt av kraftig sidevind, sier operasjonsleder Kjartan Waage.

Bussen bikket over, og ligger nå på siden.

Sjåføren og 24 passasjerer er nå kjørt til kommunehuset i Skjåk hvor de følges opp av kommunens kriseteam.

En kvinne er kjørt til Innlandet sykehus på Lillehammer med bryst- og nakkesmerter, mens en mann er hentet av ambulanse med kuttskader.

Flere andre har også fått behandling på stedet for mindre sårskader.

Nattbussen fra Oslo til Ulsteinvik

Det var en dobbeltdekker fra NSB-selskapet Nettbuss (rute NX146) som blåste av veien:

– Vi tror ulykken skyldes en kombinasjon av at ikke alle brøytemannskap er ute klokken 4 om natten og kraftig vind. Vitner sier at vinden tok tak i bussen slik at den veltet over på siden, sier Waage til Aftenposten.

Pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB sier at de nå bistår politiet i etterforskningen og forsøker å hjelpe de reisende som rammes av ulykken:

– Våre tanker går selvsagt til de som er kommet til skade, og vi er glade for at det tross alt ikke gikk verre, sier Lundeby.

De uskadede passasjerene ble tatt med videre av bussen til Måløy.

– Bagasjen er fortsatt om bord i ulykkesbussen og vil bli ettersendt, sier Lundeby.

Veien har vært stengt i området, men er nå midlertidig åpnet igjen til bergingsbiler kommer til stedet.

Ukjent skadeomfang

Han kjenner heller ikke til om det er store materielle skader på bussen.

– Det var nok mer alvorlig enn først antatt. Men bussen ligger på siden, så vi har ikke oversikt over skadene.

Utforkjøringen skjedde like ved Skjåk kirke, og de involverte ble først evakuert inn i kirkestuen.

Operasjonslederen forteller at det var en skremmende opplevelse, og at kriseteam er tilkalt.

Det var en passasjer, på oppfordring av bussjåføren, som varslet nødetatene klokken 4.18.