Voldsoffer i Bergen i koma – fem siktet

Politiet i Bergen etterforsker den grove voldssaken med full styrke, og torsdag ble en mann i 40-årene fengslet i fire uker. Mannen er tidligere kampsportutøver og er tidligere dømt for vold.

Onsdag ble en 27 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker i samme sak, og ytterligere tre menn er siktet i saken. To av de siktede som ikke er fengslet, begge menn i 20-årene, sitter fortsatt i politiarresten torsdag.

– Vi vurderer om vi skal be om varetektsfengsling av disse to fredag. Det er ikke avgjort, sier påtaleansvarlig jurist for saken Kristine Knutsen-Berge til Bergens Tidende.

Siktelsene lyder, ifølge Bergensavisen, på grov kroppsskade eller medvirkning til dette. I tillegg er en av mennene siktet for falsk forklaring.

Den 52 år gamle mannen ble funnet mandag kveld blødende i et skogholt nær Fyllingsdalen kirke i Bergen. Skadene viste seg å være alvorligere enn først antatt, og tirsdag kom meldingen om at mannen var kritisk skadet.

Torsdag formiddag opplyser Helse Bergen at 52-åringens tilstand fortsatt er kritisk, skriver Bergens Tidende. Tilstanden hans har gjort det umulig for politiet å avhøre ham.

Politiet sier det ikke er snakk om blind vold, men at det skal være en relasjon mellom den fornærmede og de siktede. Politiet har flere teorier om voldshendelsen, en av dem at det har vært en konflikt mellom offeret og en av de siktede, skrev Bergensavisen onsdag. Dette vil politiet imidlertid ikke si noe om.