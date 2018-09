Kvinne funnet død i leilighet på Fauske

– Politiet har i dag bistått helse i forbindelse med at en ung kvinne er blitt funnet død i en leilighet på Fauske. De pårørende er varslet og politiet har iverksatt etterforskning for å avklare omstendighetene omkring dødsfallet. Det vil blant annet bli gjort tekniske undersøkelser på stedet, samt at det vil bli foretatt avhør av vitner, opplyser lensmann Robin Johnsen ved Fauske lensmannskontor.

Politiet betegner dødsfallet som «uventet», men har ikke ytterligere informasjon om saken på det nåværende tidspunktet i etterforskningen.