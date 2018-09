Ny rapport: 9 av 10 masterstudenter får relevant jobb

Blant dem som tar master i psykologi og teknologifag er det kun tre og seks prosent som tilsynelatende får en jobb der de ikke trenger utdannelsen på det nivået, mens prosentandelen er på hele 29 prosent blant humanister, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene gjengis i en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og viser ifølge avisen at myten om den såkalte mastersyken er sterkt overdrevet.

«Mastersyken», som vil si at flere enn det samfunnet har bruk for tar en mastergrad, er også tidligere blitt argumentert mot, blant annet i 2015, da en OECD-rapport faktisk viste at Norge heller burde være bekymret for at for få tar høyere utdanning enn for mange.

Det er i NIFU-rapporten i tillegg sett på hvor viktig karakterer er. Også her varierer det basert på hvilket fag man har studert.

Generelt ser det ikke ut til at karakterer fra videregående betyr noe for hvorvidt man har relevant jobb etter en master, men blant dem som fikk A på masteroppgaven hadde 89 prosent relevant jobb, mens prosentandelen var på 82 prosent for dem som fikk C.