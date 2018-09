Bane Nor arbeider med å rette signal feilen. Snart er de i mål.

– Vi forventer å åpne igjen snart, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til Aftenposten klokken 11.54

Banen har vært stengt mellom Kolbotn og Ski siden rundt klokken 9.15 i formiddag.

NSB kjører togene så langt de kan på hver side av signalfeilen. Der toget stopper organiserer NSB alternativ transport med buss og taxi.

– Vi oppfordrer folk til å gå på toget som vanlig, men de må regne med forsinkelser, sier pressevakt Gina Scholz ved NSB.

Det er usikkert når banen kan åpne igjen.

Denne meldingen ligger ute på nsb.no:

«Ski-Kolbotn: Stengt for togtrafikk. Årsak: Problemer med signalanlegget. Du må regne med forsinkelser. Vi arbeider med å organisere alternativ transport. Linje L2: Busspendel mellom Rosenholm og Ski. L21 og L22: Busspendel mellom Oslo S og Ski Vi henviser til andre tog mellom Stabekk/Skøyen og Oslo S Linje R20 erstattes med buss mellom Oslo og Vestby.»

Bane Nor skriver på sine nettsider at strekningen Kolbotn-Ski er «stengt for trafikk pga. en feil som hindrer oss i å gi grønt lys».