Beslagla førerkortet til 18 år gammel bilfører etter ulykke på Mosseveien

Politiet meldte lørdag formiddag ved 10.45-tiden om en trafikkulykke på Bekkelaget i Oslo. Ulykken skjedde på Mosseveien (E18) ved Ormsundveien.

Operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt opplyser at det dreier seg om en kraftig smell mellom to biler. Nødetatene rykket ut til stedet, og seks personer ble sendt til legevakten for videre oppfølging.

– Ulykken skjedde ved påkjøringen fra Ormsundveien til E18. En bilist som kom kjørende på Mosseveien har kjørt på rødt lys i det som blir beskrevet som høy hastighet. Bilen har kjørt inn, delvis i fronten og delvis i siden, av en bil som kom kjørende på grønt lys fra Ormsundveien og inn på E18. Dethar vært en kraftig smell, men formodentlig er ingen alvorlig skadd ettersom alle får videre oppfølging på legevakten, opplyser Pedersen.

Fratatt førerkortet

Bilføreren, en 18 år gammel mann, ble fratatt førerkortet på stedet. På grunn av omstendighetene blir det også tatt prøver for å undersøke ruspåvirkning.

– Men det er foreløpig ikke noe som indikerer kjøring påvirket tilstand, opplyser operasjonslederen.

Vedkommende som kjørte på rødt lys hadde fire passasjerer i sin bil. I den møtende bilen satt det kun en person.

Mosseveien var stengt i retning Moss etter ulykken. Ved 11.40-tiden ble veien åpnet for trafikk igjen.