Tidligere konsernsjef: Mentor Medier kan bryte sammen ved mistillit til styreleder

Mandag klokken 15 er starter den ekstraordinære­ ­generalforsamlingen i Mentor Medier, selskapet som eier avisen Vårt Land. Her skal eierne ta stilling til et mistillitsforslag mot styreleder Tomas Brunegård som følge av striden i Vårt Land.

Styremedlem Jens Barland mener Simonnes krisemaksimerer:

– Det å si at konsernets eksistens er i spill i den aktuelle situasjonen, blir skremselspropaganda. Det kan leses som et innlegg fra noen som har interesse i å sette situasjonen enda mer på spissen enn det er grunnlag for. Eller at man vil få motstemmer til å tie, sier Barland til Vårt Land.

Tor Stenersen

– Bare spekulasjoner

Barland viser til et innlegg av Simonnes, som også er tidligere sjefredaktør i Vårt Land, publisert i Dagens Næringsliv. Han mener Simonnes krisemaksimerer når han hevder at «faren er stor for at hele konsernet bryter sammen».

– På en generalforsamling kan det bare stemmes over forslag som er laget på forhånd. Ingen av de store aksjonærene har meldt noe sånn som Simonnes skisserer. Det blir bare spekulasjoner, mener Barland.

Bakgrunnen er prosessen rundt oppsigelsen av sjefredaktør Åshild Mathisen.

Aksjonærgruppen bak mistillitserklæringen består av selskapene Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (eierandel på 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).