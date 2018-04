Bergens Tidende har funnet 27 plagierte artikler

«Bergens Tidende ser alvorlig på det som er avdekket. Avskrift uten kildehenvisning er en krenkelse av andres åndsverk», skriver Bergens Tidendes sjefredaktør Øyulf Hjertenes onsdag.

Plagiatene han omtaler, har kommet fram i forbindelse med BTs gjennomgang av artiklene til litteraturanmelderen Silje Stavrum Norevik. Fra før av var det kjent at Norevik hadde kopiert anmeldelser i minst fem tilfeller.

Overfor NRK sier BT-redaktør Hjertenes at hans avis har hatt dialog med Norevik hele veien, og at det har vært en krevende situasjon for begge parter.

Norevik har ikke kommentert saken overfor NTB. I oktober 2017 skrev hun et innlegg i Bergens Tidende der hun beklaget kopieringen.

«Det handler om at jeg har tatt noen snarveier i arbeidet med å presentere bøkene for leserne. Dette angrer jeg på», skrev Silje Stavrum Norevik, for så å tilføye.

«Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg har lest alle bøker jeg har anmeldt, og at kvalitetsvurderingen av bøkene er basert på min egen bedømmelse av disse. Uansett skulle dette aldri skjedd. Jeg vil si unnskyld».