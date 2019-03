Flere biler brant i garasje på Holmlia i Oslo - to fanget på video med bensinkanne

Den første meldingen kom inn til nødetatene 20 minutter etter midnatt natt til torsdag, og da brant minst to biler.

– To personer er sett løpe fra stedet. Vi mistenker at brannen er påsatt, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB klokken 1.

– Bakgrunnen for mistanken er at de to skal ha båret på en bensinkanne, sier operasjonsleder Tor Jøkling til NTB torsdag morgen.

Politiet har søkt etter de to, men letingen har ikke gitt resultater.

– De to var kledd i hettegensere og er fanget opp på video. Vi vil gå gjennom opptakene i løpet av torsdag, sier Jøkling.

Brannmannskapene fikk raskt kontroll på brannen, men fire biler beskrives som «ikke kjørbare.» To av dem har brannskader, mens to andre har store sot- og røykskader.