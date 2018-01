21-åringen kjørte mot kjøreretningen på E18 og traff en personbil i høy fart. En 47 år gammel trebarnsfar fra Skien døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadet. En syvåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader.

Politiinspektør Magnar Pedersen bekrefter at 21-åringen i tillegg er siktet for uaktsom kjøring, promillekjøring, kryssing av dobbelt sperrelinje og for å kjøre mot kjøreretningen på E18, ifølge NRK.

– Vi har utvidet siktelsen, og 21-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Vi vil be om fire ukers varetekt, sier Pedersen.

Den siktede har ligget på sykehus siden ulykken og er operert flere ganger. Han vil bli utskrevet torsdag, og dermed fremstilt for fengsling samme dag.