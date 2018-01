– Hele Brumunddal er sterkt preget av forsvinningssaken

– Selv om Brumunddal er en by, er dette et lite sted. Her kjenner vi hverandre eller vet om hverandre, sier Anette Myrvang, som søndag ettermiddag var på jobb i Tekno Bingo i Brumunddal sentrum.

– En slik sak preger oss alle. Det er dette folk snakker om når de møtes, sier Myrvang idet hun tar imot betaling fra en av spillerne.

Fredag ble det fastslått at blodspor som var funnet, kom fra den savnede.

Også blodsporene som ble funnet lørdag, stammer fra tobarnsmoren, bekrefter politiet søndag, etter å ha fått resultatet fra analysen fra Oslo universitetssykehus.

– Når det nå er klart at det er hennes blod som er funnet, fortsetter letingen med sivilforsvaret og hundepatruljer i nærområdet til begge funnstedene, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt.

– Styrker dette andre funnet av blodspor politiets antagelse om at det dreier seg om en kriminell handling?

– Janne Jemtland er fortsatt savnet, men vårt arbeid tar nå utgangspunkt i at det har tilstøtt henne noe. Vi har helt siden funn nummer én behandlet dette som en mulig kriminalsak, sier politiadvokat van der Eynden.

Dette er saken: Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre etter en romjulsfest 29. desember. Blodspor er funnet noen kilometer fra Brumunddal sentrum der spor fra mobilen hennes sist ble registrert:

Var på fest

Huset til Janne Jemtland og familien ligger cirka én mil utenfor Brumunddal sentrum. Fredag kveld var hun og ektemannen på fest i nabolaget. De kom sammen hjem fra denne festen med taxi i 02-tiden. Det er uklart når Jemtland forsvant fra huset.

Sjokk, sier bekjent

– Det var et sjokk at hun bare ble borte – hun var jo på nabofesten kvelden før! sier Wenche Nordholm som bor på Veldre, ikke langt fra lokalet der tobarnsmoren var sammen med naboer og venner før hun senere forsvant fra familiens hjem en gang natt til fredag 29. desember. Nordholm bekrefter at hun kjenner kvinnen som er borte, men hun var ikke selv til stede på festen.

– Det er helt forferdelig. Vi har omsorg for hverandre her. Og nå håper vi bare at saken blir oppklart snarest og at Janne kommer til rette. Fortsatt må det jo være lov til å håpe at hun skal bli funnet i god behold, sier pensjonisten stille, og ser ned i bordet med bingo-kupongene.

Gode tips fra publikum

André Lillehovde van der Eynden opplyser om at begge blodsporfunnene ble gjort etter tips fra publikum:

– Vi har fått ca. 60 tips i saken som har gitt oss god hjelp.

Samtidig med søkene i området rundt funnstedene, gjennomførte polititjenestemenn søndag en dør-til-dør aksjon for å få kontakt med eventuelle vitner. Det er sperret av et område noen hundre meter av Lillehaugveien, der de siste blodsporene ble funnet.

– Går inn på oss alle!

Geir Foshaug og Jofrid Sørby går ofte tur i området der det nå letes etter spor, opplyser de da Aftenposten møter dem til fots i sentrumsgatene.

– Det er helt åpenbart en sak som går inn på alle som bor her, på en helt annen måte enn når slike hendelser rammer mennesker i storbyer, sier Foshaug.

– Man tenker på det ofte, og det blir det naturlige samtaleemne nesten over alt, sier Sørby.

– Nå må vi anta at det snart kommer en avklaring, legger Foshaug til.

Mulig kriminalsak fra første funn

Kripos bistår Innlandet politidistrikt med teknisk og taktisk etterforskning.

Stedene der politiet har funnet blodspor er ved bilveier, og ligger geografisk sett relativt nært hverandre. Politiet driver undersøkelser nær funnsted, men også på sentrale steder av Brumunddal.

– Håper hun lever

Jemtlands familie er svært preget av situasjonen, forteller Jemtlands bror Terje Opheim til TV 2.

Han beskriver søsteren som en sosial, omgjengelig og positiv dame, og legger til at familien fortsatt har håp om å finne henne igjen i live. Blodfunnene er imidlertid en bekymring.

Janne Jemtland er gift og har to små barn. Ifølge André Lillehovde van der Eynden blir disse godt ivaretatt, og kommunen er i kriseberedskap.

Frykter det verste

En kvinne som kjenner Janne Jemtland, men som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde, sier at hun nå knapt ser noen annen mulighet enn at «noe er hendt» med 36-åringen. Kvinnen er enig med sin bekjente Grethe Volden i at det nå svirrer altfor mange rykter i Brumunddal om hva som kan ha skjedd.

– Folk burde virkelig holde seg for gode til å sladre på en måte som kan ramme uskyldige mennesker. Jeg synes inderlig synd på familien hennes og hele slekten, sier Grethe Volden.