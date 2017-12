Politiet advarer om glatte veier på Sør- og Østlandet

Etter flere meldinger om is på E18 mellom Lillesand og Arendal advarer politiet i Agder søndag kveld om svært glatte veier på grunn av underkjølt regn.

Nysnø skapte trøbbel i Oslo

– Det er glatte veier på de fleste veier i distriktet vårt nå. Skal du ut med bil, kjør etter forholdene og vær for all del edru. Med ønsker om et godt nytt og trafikksikkert år, skriver trafikkpolitiet i Oslo på Twitter.

Nysnø gir vanskelige kjøreforhold i hovedstaden, og politiet advarte spesielt om at mange biler hadde sklidd av veien i Nordstrandveien.

Fire ulykker på E6

– Det er slush og svært glatt på E6 i Østfold i kveld. Saltet rekker ikke å tine snøen som laver ned. Du må redusere hastigheten for å gi dekkene dine feste. Hastighet avpasses etter forholdet. Ansvaret er ditt, skrev politiet i Østfold i en streng melding på Twitter etter fire trafikkuhell på få timer.

Først rykket politiet ut til en trafikkulykke på E6 ved avkjøringen til Råde i 17-tiden søndag. En bil hadde havnet på taket. 20 minutter senere kom det melding om en ny ulykke på E6, denne gangen en bil som hadde kjørt i autovernet like nord for avkjøringen til Moss. En person fra hver av ulykkene ble kjørt til legevakten for sjekk. I løpet av to timer melde politiet om ytterligere to trafikkuhell på ulike steder på E6 i Østfold.

Alle tilgjengelige biler er ute for å salte, ifølge politiet.

Kolonnekjøring på fjellet

Vegtrafikksentralen melder om at fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Hedmark og Oppland er stengt, og det samme gjelder fjellovergangen på Vikafjellet.

Det er kolonnekjøring på Hardangervidda og Haukelifjell.