– Vi får bare tåle at noen mener vi surmuler og er hysteriske. Jeg er stolt av å tilhøre et kor som tør å si fra, sa komiker og forfatter Tusvik da hun åpnet markeringen i forkant av metoo-marsjen i Oslo søndag.

Marsjen i Oslo er én av 124 i 34 land verden over som denne helgen markerer avstand mot seksuell trakassering.

– La penis på låret mitt

Sigrid Bonde Tusvik åpnet med å fortelle historien om da en mannlig skuespillerkollega la sin penis på låret hennes og hun stilte seg selv spørsmålet hva hun hadde gjort feil.

– Nå er det tid for å bli hørt og trodd, sa Tusvik og siterte Oprah Winfreys «time's up».

Marsjens talskvinne Brit Agnes Sværi minnet om at det er et år siden den første marsjen – som hadde sitt utspring i retorikken fra presidentvalgkampen i USA og det mye omtalte «grab'em by the pussy»-sitatet fra Donald Trump.

– I løpet av 2017 har vi hørt at det ikke bare er presidenter som forsyner seg av kvinner uten deres samtykke. Og til menn vil jeg si – hva om dette hadde handlet om din datter? De aller fleste menn er respektfulle og ordentlige folk, men dere kan ikke lenger være stille, lød oppfordringen.

Global bevegelse

Verden over marsjerer kvinner og menn i gatene denne helgen for å markere sin avstand mot seksuell trakassering.

– Kampanjen er ikke bare en «emneknagg», det handler om mennesker. Ved å samles til marsjen, har vi mulighet til å støtte alle som har blitt rammet og å si klart ifra at dette er helt uakseptabelt, sier marsjens talskvinne Brit-Agnes Sværi.

Marsjen er en del av en global bevegelse i regi av Women’s March. Over 600 marsjer fant sted over hele verden i fjor.

– Women’s March er ikke bare for kvinner, men for alle som er opptatt av likestilling og inkludering. #Metoo-kampanjen har vist oss at kvinnekampen på langt nær er vunnet, og skal vi få til en forandring, må vi alle bidra, sier Sværi.

