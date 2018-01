Janne Jemtlands bror : – Det er blitt vist en omtanke jeg aldri har opplevd

Lørdag ble en død kvinne hentet opp fra Glomma i Våler i Hedmark. Politiet mener den døde er Janne Jemtland (36), som forsvant fra hjemmet sitt i Brumunddal 29. desember i fjor.

– Det er blitt vist en omtanke jeg aldri har opplevd. Jeg har fått kjenne på noe som jeg aldri har kjent på tidligere, sier broren, Terje Opheim, til Hamar Arbeiderblad.

Opheim ga avisen tillatelse til å gjengi Facebook-innlegget som han har publisert som en offentlig post. Aftenposten gjengir her innlegget:

«Livet er ikke for pyser» er det et uttrykk som heter og det har jeg både følt og opplevd de siste to ukene! Janne ble lørdag funnet, og var som vi fryktet omkommet. Igjen står det to flotte gutter som er i en situasjon ingen av oss andre kan fatte! Men guttene er både sterke og svake og klarer å få hverdagen til å fungere på et vis tross det tragiske som har skjedd. De har mange gode mennesker rundt seg om dagen som viser medfølelse, omsorg og omtanke som er helt fantastisk.

Vi har fått mange meldinger av venner, kjente og ukjente som har vist oss medfølelse i denne vanskelige tiden og det har gjort godt, tusen takk!»

Ektemannen varetektsfengslet

Hedmarken tingrett mener det er skjellig grunn til å mistenke Janne Jemtlands ektemann for drap. 46-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

Politiet har ennå ikke fått den formelle identifiseringen av den døde kvinnen som lørdag ble hentet opp fra Glomma i Våler i Hedmark, men man går ut fra at det er savnede Janne Jemtland.

Etter det Aftenposten forstår, ble den døde kvinnen funnet på bakgrunn av opplysninger som den drapssiktede ektemannen ga i det første politiavhøret, natt til lørdag.

Fant blod utenfor boligen

Ektemannen ble pågrepet fredag etter at politiets kriminalteknikere fant blod to steder utenfor ekteparets bolig i Ringsaker, 13 kilometer fra Brumunddal sentrum.

Prøver av blodet ble sendt til Folkehelseinstituttet i Oslo med helikopter for DNA-testing. Det viste seg at det var Janne Jemtlands blod og da ble ektemannen pågrepet.