Trondheimsfjorden utenfor Rissa; brann i fritidsbåt. 1 person om bord som hoppet i vannet og ble plukket opp av hurtigbåten TYRIHAUG. Ikke personskade. Luftambulanse Trondheim over stedet (se bildet), men returnert base. To brannbåter på vei for å ta seg av båten. pic.twitter.com/GAEnjvrtdT