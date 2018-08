Elden: – Eirik Jensen har lært

Først kort tid før Jensen torsdag morgen setter seg i vitneboksen i lagmannsretten blir det klart om deler av forklaringen hans vil gå for åpne dører.

Et av alternativene som retten vurderer er å lukke dørene for presse og publikum under hele den frie forklaringen. Det er den delen av forklaringen som Jensen starter på torsdag.

– Kommer han til å forklare seg annerledes?

– Innholdet er det samme, han har ikke endret oppfatning av sannheten og virkeligheten, men han har lært av behandlingen i tingretten, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden.

Hva har Jensen lært? Ifølge Elden er det blant annet følgende:

Hva er viktig og hva må han fokusere på

Hvordan bør forklaringen settes sammen

Hva var det tingretten ikke skjønte og som førte til den fellende dommen

– Han har forberedt seg med det utgangspunktet, så forklaringen vil være annerledes, men med samme innhold, sier Elden.

– Er han forberedt på å fortelle flere hemmeligheter enn han gjorde i tingretten?

– Ja, det er kortversjonen av det, sier Elden, som ikke ønsker å utdype.

Gikk kraftig ut

Jensens profilerte forsvarer gikk kraftig ut da han onsdag holdt sitt innledningsforedrag. Han hadde på forhånd varslet at den korrupsjonstiltalte, tidligere politioverbetjenten har bedt om et mer offensivt forsvar.

– Vi har fått beskjed om at vi må imøtegå det som kommer og føre egne bevis, sa han.

Elden gikk raskt til angrep på dommen fra Oslo tingrett.

– Vi hadde en for stor tro i tingretten på at mangelen på bevis for skyld skulle være et grunnlag for frifinnelse.

Deretter varslet Elden at i ankesaken «skal alt frem».

– Vi aksepterte at det var en del punkter det ikke var bevisførsel rundt (ref. Oslo tingrett), at det var en del sladdede dokumenter og så videre. Det kommer vi ikke til å akseptere nå. Det kommer til å bli noen kamper om bevisførselen.

Ti kvinner og menn skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke. Vitneekspert mener juryen allerede har gjort seg opp en mening.

– Alt som er relevant skal frem

– Utgangspunktet er at Jensen skal få gitt sin frie forklaring for retten, og så er bare spørsmålet om dørene skal være åpne eller lukkede for deler av det, sier den ene av aktorene fra Spesialenheten for politisaker, assisterende sjef Guro Glærum Kleppe.

– Alt skal frem, og det blir en tøffere linje, varsler Jensens forsvarere. Hvordan forholder Spesialenheten seg til det?

– Alt som er relevant for retten skal frem. Det motsetter vi oss ikke, bare spørsmål om at noe av det som kommer frem må behandles bak lukkede dører eller ikke.