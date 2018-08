Drapssiktet 17-åring fortsatt i avhør i Varhaug-saken

* Søndag kveld 29. juli gikk 13 år gamle Sunniva Ødegård fra Varhaug på Jæren i Rogaland hjem, etter å ha vært på besøk hos en kamerat. På veien snakket hun i telefonen med sin 14 år gamle kjæreste, men omtrent 22.30 ble forbindelsen brutt, ifølge kjærestens mor.

* Da datteren ikke kom hjem til avtalt tid klokka 23, gikk Ødegårds far ut for å lete etter henne.

* Ute i nabolaget traff faren en politipatrulje som allerede var på Varhaug for å undersøke en melding om innbrudd i Trekløveret barnehage i samme område. Patruljen ble med i letingen etter 13-åringen. Også flere andre hjalp til med å lete.

* Klokken 3.10 natt til mandag ble Ødegård funnet på gangstien mellom nabolaget i Åvegen, hvor hun selv bodde, og jernbanelinjen som går tvers gjennom Varhaug. Funnstedet ligger bare om lag 150 meter fra huset.

* Funn på åstedet gjorde at politiet betraktet dødsfallet som mistenkelig og mest sannsynlig et drap. Full drapsetterforskning, med bistand fra Kripos, ble startet samme natt.

* Tirsdag 31. juli opplyste politiet at en 17 år gammel gutt er siktet i saken. 17-åringen hadde kvelden før meldte seg til politiet som vitne, men fikk raskt status som siktet. Han har fortalt at han har vært ved åstedet, men nekter for drap. 17-åringen mistenkes også for å stå bak innbruddet i Trekløveret barnehage.

* To vitner har forklart at de så 17-åringen syklende, først i retning av funnstedet og senere tilbake samme vei, på tiden for når Sunniva Ødegårds var på vei hjemover.

* 17-åringen er fengslet for to uker med brev- og besøkskontroll i Jæren tingrett.

* Den foreløpige obduksjonsrapporten, som kan si noe om hvordan 13-åringen ble drept, ventes onsdag.

