Brann i Olden – tre leiligheter evakuert

Brannen begynte i en bil på cruisekaia i Olden i Stryn i Sogn og Fjordane. Bilen sto inntil en bygning, og brannen spredte seg raskt til denne.

Det er et kombinert nærings- og boligbygg, og det brenner i taket, ifølge politiet.

Ifølge avisen Firda har nødetatene rykket ut til stedet. Bilen, som brannen begynte i, skal ifølge Operasjonssentralen i Vest politidistrikt, stå inntil en bygning.

Stein Rune Halleraker, operasjonsleder i Vest politidistrikt opplyser til Firda at bygget er et næringsbygg med leiligheter på toppen.

Klokken 22.32 blir det meldt at politiet er på stedet. Brannen skal nå ha spredt seg til en bygning like ved, og det er meldt at det brenner i taket. Tre av leilighetene i bygget er evakuert.