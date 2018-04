Profilert 22.juli-aktor vil bli nytt barneombud

Den profilerte nåværende tingrettsdommeren er en av 67 søkere til stillingen som barn og unges talsperson. 48 kvinner og 19 menn har søkt.

Sammen med daværende kollega Svein Holden var Engh aktor i straffesaken mot 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik våren 2012.

Hun fikk mye oppmekrsomhet både i norske og europeiske medier etter sin utspørring av terroristen under hovedforhandlingen. Flere, både Norge og i Europa, var imponert over jobben hun gjorde med å angripe terroristens troverdighet.

Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen kalte utspørringen av Breivik i retten «noe av det beste han har sett på mange år i en norsk rettssal».

Stein Bjørge

Etter å ha vært statsadvokat i 12 år, begynte Eng i 2014 som dommer i Oslo tingrett.

Barneombudet har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. En av de viktigste oppgavene er å passe på at norske myndigheter følger barnekonvensjonen.

En annen profilert søker er advokat Cecilia Dinardi (41), advokat og partner hos Elden. Hun har blant annet barnevern og andre saker som omhandler barn som sitt spesialfelt.

Også tidligere byråd i Oslo Øystein Søreide (49) er på søkerlisten.