Faridas advokat om UNEs vedtak: «Hjemmesnekret jus på sitt mest graverende»

Fredag vedtok UNE at Farida og hennes familie ikke får reise tilbake til Dokka, til tross for at tre rettsinstanser har bestemt at familien ble kastet ut av Norge på ugyldig grunnlag i 2015.

Farida kom til Norge i 2011 sammen med moren sin og bodde på Dokka frem til familien ble sendt ut av landet. Lokalmiljøet har engasjert seg sterkt i kampen for å få familien hjem igjen.

UNEs siste vedtak får Arild Humlen, familiens advokat og en av Norges fremste eksperter på flyktningers rettigheter, til å reagere svært kraftig.

– De har sendt oss et 40 sider langt dokument som er fullt av svakheter. Det er hjemmesnekret jus på sitt mest graverende. UNE sier at Høyesterett ikke har bestemt at Farida skal få reise hjem. Det stemmer, men det skyldes den enkle årsak at det ikke er Høyesteretts rolle å avgjøre om noen skal få oppholdstillatelse i Norge. Rettens oppgave er å si om et vedtak om utkastelse er gyldig eller ikke, sier han.

– Høyesterett forkastet UNEs anke fra Lagmannsretten, som gjør det klart at familien ble kastet ut på ugyldig grunnlag. UNE prøver nå å fordreie saken. Samtidig sitter et lite barn i et land der bombene faller som hagl, sier en svært opprørt Humlen.

Advokaten sier at han har funnet en rekke svakheter i UNEs siste vedtak. Blant annet oppfatter han det som et «forvaltningsmessig mytteri» og et «konstitusjonelt brudd» at UNE nekter å godta en høyesterettsdom.

– Det er veldig spesielt. Nå må vi vurdere å be retten om å omgjøre dette siste vedtaket. Det har, så vidt jeg vet, bare skjedd to ganger tidligere – én gang på 1950-tallet og i en sak jeg var involvert i, og vant, i 2011, sier han.

Stusser over snakk om Taliban-avtale

I tillegg etterlyser han UNEs svar på hvordan utkastelsen av Farida og familien er i tråd med den europeiske menneskerettskonvensjons åttende artikkel.

– Der står det at dersom noen har fått rett til være i et land, er det å fjerne dem et inngrep i deres personlige rettigheter. Da skal man alltid undersøke om vilkårene for å gjøre dette er til stede. UNE unnlater fullstendig å forholde seg til dette i vedtaket sitt, sier han.

Humlen forstår heller ikke UNEs argument om at Jaghori-distriktet i den afghanske Ghazni-provinsen, der Farida og hennes familie bor, nå er å anse som trygt.

– De henviser til en avtale mellom lokale ledere og Taliban. Dette må i så fall være en muntlig avtale, for jeg vet ikke om noe skriftlig dokumentasjon. Uansett er det i så fall snakk om en avtale med en kjent terrororganisasjon. På hvilken måte skaper dette «varig og stabil trygghet», slik lovverket krever? Vi vet jo også at konflikten i Afghanistan raskt kan spre seg fra sted til sted, sier han.

Fakta: Farida-saken Farida ble født i Iran i 2005 mens foreldrene var på flukt fra Afghanistan. I 2011 kom hun til Norge med moren sin. Faren kom til landet senere. Norske utlendingsmyndigheter vedtok i 2015 at de ikke trodde på morens forklaring om hvorfor hun var på flukt. I februar 2015 ble familien sendt tilbake til Afghanistan. UNEs vedtak ble i november 2015 kjent ugyldig av Tingretten. Staten anket til Lagmannsretten, der anken ble forkastet. Staten anket videre til Høyesterett, som forkastet anken i mars 2018. 4. mai vedtok UNE likevel at Farida og familien ikke får vende tilbake til Norge.

Kai Eide: Volden øker

På dette punktet får han støtte fra Kai Eide, FNs tidligere Afghanistan-utsending.

– Står vi overfor et overgrep fra UNE? spør han på Twitter:

Farida-saken: Står vi overfor et overgrep fra UNE? Er avvisningen basert på dårlig kunnskap? UNE sier at sikkerheten nå er bedre i Ghazni, hennes provins. Min informasjon: de sivile tapene i april er større her enn noen annen provins - unntatt i Kabul? Hvor kommet UNEs info fra? — Kai Eide (@kai_eide) May 4, 2018

Han utdyper overfor Aftenposten:

– Ghazni-provinsen var i april den nest mest voldelige i Afghanistan, med over 250 drepte og sårede. Bare Kabul hadde flere. Vi vet også at det er økende IS-aktivitet i regionen. Hvilken dokumentasjon finnes for å understøtte UNEs vurdering av sikkerheten i Faridas distrikt og provins? Jeg reagerer kraftig på skråsikkerheten UNE bruker her, sier han.

En FN-rapport i fjor konkluderte med at Afghanistan generelt blir stadig farligere for kvinner og barn.

Støttespillerne i Norge: – Gir oss ikke

Faridas støttespillere i Norge har ingen planer om å gi opp kampen for å hente dem tilbake til landet.

– Vi gir oss ikke. Vi snakket med familien i går. De var veldig lei seg og utslått da. Det er vanskelig for dem å forstå at de fortsatt blir utestengt, selv om de har nådd til topps i rettsvesenet. Farida bare gråt og orket ikke snakke med oss. Men i dag, etter en natts søvn, er de heldigvis klare for en ny sak. Nå er det viktigere enn noen gang at vi står på, sier Merete Engen Enerstvedt, som leder aksjonsgruppen for Farida på Facebook.

UNE: Bred og individuell vurdering

Nemndsleder Johan Berg i UNE svarer slik på kritikken fra Humlen:

– Det er dommen fra Høyesterett som gir de viktige rettslige avklaringene her, og Høyesterett har sagt seg både enig og uenig med Lagmannsretten på ulike punkter. Det er Høyesterett som dømmer i siste instans, og vi i UNE har foretatt en bred og individuell vurdering av denne saken i tråd med Høyesteretts dom.

– Familien hadde ikke noen berettiget forventning om å få bli i Norge da far kom. Det ligger der som et utgangspunkt for hele vurderingen. Høyesterett har ikke sagt noe om at familien burde fått bli i Norge.

– I vedtaket har vi foretatt en vurdering av distriktet Jaghuri der klagerne kommer fra, og veiene dit, ikke Ghazni eller Afghanistan. Det er den faktiske sikkerhetssituasjonen som er avgjørende, ikke om den bygger på en avtale eller ikke. Konflikten i landet har ikke berørt dette distriktet siden Talibans fall, og ingen forhold tilsier at den kommer til å gjøre det, sier Johan Berg.