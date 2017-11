Mann tiltalt for mishandling av kone og barn i over 20 år

Ifølge tiltalen skjedde mishandlingen fra 1993 til 2014.

Mannen skal ha utsatt sin kone for gjentatt vold og trusler, og han skal blant annet ha truet med å kjøre på henne og barna og kaste syre på dem.

I punktene som angår stedatteren hans, beskrives gjentakende vold, trusler, begrensninger i hennes bevegelsesfrihet og annen krenkende atferd. Ifølge tiltalen skal mannen, da han fant ut at stedatteren hadde møtt en gutt, ha slått henne i ansiktet og på kroppen med en feiekost, en kjevle og en sko.

Også sine to sønner skal mannen ha utsatt for vold, trusler og krenkende atferd over mange år. Ved en anledning skal han ha slått sin sønn med flat hånd i ansiktet slik at gutten falt mot et bord og slo ut fortennene.

Retten har satt av fem dager til behandlingen av saken.