Likestillingsombudet ønsker nye tiltak mot seksuell trakassering

Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tiden delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen. Onsdag sender LDO et brev til Barne- og likestillingsdepartementet hvor ombudet ber om at det iverksettes flere tiltak, både for å forebygge seksuell trakassering og for å hjelpe dem som er blitt utsatt for det.

De foreslår blant annet et lavterskeltilbud så du ikke må til domstolen, og nevner Diskrimineringsnemnda som et godt alternativ.

– Det kommer praktisk talt ingen saker om seksuell trakassering for domstolen. Ergo er dette saker som i dag mangler et reelt håndhevingsapparat, sier likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til VG.

#metoo

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), sier hun er glad for at #metoo-kampanjen setter trakassering på dagsordenen.

– Kampanjen bidrar til å løfte frem viktige historier fra kvinner verden over, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til avisen.

Horne understreker at LDO har en viktig pådriverrolle for å sette temaet på dagsordenen, og at departementet er fornøyd med ombudets bidrag. De vil nå utrede et lavterskeltilbud.

Grensesetting

LDO ønsker også at skoler og utdanningsinstitusjoner sørger for at de har gode systemer for å forebygge og hjelpe de som utsettes.

Sex og Samfunn har gjort en undersøkelse blant 2.400 elever hvor 75 prosent opplyser at de har fått mindre enn syv timer seksualundervisning i løpet av ti års skolegang, skriver Dagsavisen.

– 9 av 10 sier de har lært om prevensjon og kjønnssykdommer, men under halvparten har lært om grensesetting, overgrep og nettvett, sier leder Maria Røsok i Sex og Samfunn.

Debatten om seksuell trakassering har de siste ukene rast verden over som følge av at nærmere 40 kvinner har anklaget Hollywood-produsent Harvey Weinstein for seksuell sjikane, overgrep og voldtekt.