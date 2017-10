Det verste regnværet hadde ved 21.45-tiden tirsdag kveld passert Aust-Agder og beveget seg da mot Telemark.

Det vil fortsette å regne på Østlandet i natt, melder Meteorologisk institutt.

I Porsgrunn var det klokka 20 registrert 80 millimeter nedbør i løpet av 20 timer. Byen var så langt på nedbørstoppen, men vakthavende meteorolog Bjart Eriksen sier mengden er i tråd med hva som var varslet på forhånd.

– Lokalt kan det komme litt mer enn varslet, men grovt sett skiller Porsgrunn seg ut fra de andre stasjonene. Det er betydelig mer nedbør i Porsgrunn enn for eksempel i Skien, sier vakthavende meteorolog Bjart Eriksen.

Regnet har skapt problemer flere steder.

– Kumlokk flyter opp flere steder, melder politiet i Telemark sent tirsdag kveld og ber folk være oppmerksomme.

Omtrent samtidig ble E18 stengt ved Dørdal i Bamble på grunn av vann som strømmet over veien.

Pumper vann

Flere veier har vært stengt tirsdag, og det har så langt vært enkelte problemer med framkommelighet både i Telemark og Aust-Agder.

Flere fylkesveier har fått store skader, og det vil koste millioner av kroner å få fikset alle skadene etter flommen i Aust-Agder, skriver NRK. Det foreløpige anslaget viser at skadene på fylkesveiene i Aust-Agder beløper seg til 10–11 millioner kroner.

I helga flommet vannet Tjenna i Tvedestrand over og fylte store deler av sentrum med vann. Rådmann i Tvedestrand kommune, Jarle Bjørn Hanken, sier til NRK at de nå er godt forberedt på en ny runde med vann. Tirsdag satte Sivilforsvaret og Tvedestrand kommune i gang kraftige pumper for å sørge for at sentrum ikke blir sperret og for å holde veibanen tørr.

Vabø, Kristian / NTB scanpix

Oppjustert flomvarsel

Mandag oppjusterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomvarselet i Aust-Agder og Telemark til oransje nivå. Det er det nest høyeste varslingsnivået, og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, skriver NVE.

Tirsdag formiddag ble flomvarselet oppjustert fra gult til oransje nivå også i Vestfold. Ifølge Yr ventes det tirsdag nedbørsrekord i fylket. Flomvarselet i Vest-Agder holder seg på gult nivå, som er det laveste nivået.

I tillegg har NVE meldt om jordskredfare på gult varselnivå i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vabø, Kristian / NTB scanpix

Intens nedbør i Telemark og Vestfold

NVE meldte at det var ventet intens nedbør opp til 10 millimeter per time i Telemark og Vestfold. Det er Grenland og det vestlige kystområdet av Vestfold som antas å få mest regn. Etter midnatt ventes det lite eller ingen nedbør.

Det er hurtig økende vannføring i mange elver, meldte NVE ved 19-tiden tirsdag, og i noen vassdrag er det registrert flomvannføring. Det kommer i tillegg til de elvene som allerede hadde flomvannføring før nedbøren tirsdag.

Yr sendte tirsdag ettermiddag ut obs-varsel for Oslo, Akershus og Buskerud fram til onsdag morgen. Der er det ventet 30 til 45 millimeter regn i løpet av 24 timer.