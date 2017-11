Norske Kraftkar jakter ny VM-medalje

World Cheese Awards arrangeres hvert år av den britiske stiftelsen The Guild of Fine Food. Årets verdensmesterskap holdes i London i sammenheng med matmessen Taste of London, skriver Nationen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og flere norske osteprodusenter vil være til stede for å se om den norske osten Kraftkar fra Tingvollost, eller en av de andre, går til topps i det velsmakende mesterskapet.

Optimistisk Hane

Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen, som er den landsdekkende næringsorganisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske, sier norsk ost aldri har vært bedre enn nå.

– Kvaliteten er så høy at deltakelse i VM alene kan være veien inn på topprestauranter i Europa, sier han.

Styreleder i Tingvollost Gunnar Waagen roser mangfoldet i den norske deltakelsen.

– Jeg er mektig stolt av fellesskapet. I miljøet er alle flinke til å dele av sin kunnskap, og den kunnskapsdelingen gjør at flere lykkes. Det igjen gjør at vi kan konkurrere ute og få positiv omtale på hjemmemarkedet, og dermed holde matproduksjonen levende, sier Waagen.

I fjor var rundt 3.000 oster påmeldt i verdensmesterskapet.

