Mann pågrepet for å ha kjørt på rulleskikjørere

– Etterforskning gjorde at vi kom fram til mannen. Han har innrømmet å ha kjørt bilen, men sier han ikke var klar over at han kjørte på noen, sier politiførstebetjent Margrethe Solvang til NRK. Mannen skal være fra distriktet.

Politiet fikk beskjed om ulykken torsdag kveld etter først en person ble kjørt på og deretter to andre. To av de tre ble kjørt til sykehus for kontroll. Ingen fikk alvorlige skader.

Ifølge politiet er det synlige skader på bilen med riper, en knust rute og skader på fronten av bilen. Bilen skal mannen ha lånt.