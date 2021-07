Tror ikke skjevfordelingen er årsaken til vaksineoverskuddet i enkelte kommuner

13 kommuner har for mange vaksinedoser. FHI-direktør Camilla Stoltenberg avviser at vaksinedoser kan gå til spille.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg, her på en pressekonferanse om Janssen-vaksinen 9. juni i år. Foto: Berit Roald, NTB

Nå nettopp

Flere kommuner på Østlandet har overskudd av vaksiner. Folk svarer ikke på tilbud om vaksinetime, eller møter ikke opp. Samtidig sliter flere deler av Norge fortsatt med høy smitte.

Fredag åpnet FHI for at de kan tilby drop-in og dele overskuddet med kommunene rundt.

Ordførere i Nord-Norge reagerer, og mener skjevfordelingen av vaksiner har gått for langt.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg forsvarer likevel skjevfordelingen.

– Den geografiske prioriteringen har hatt en god effekt. Alt tyder på at den har virket, selv om dette er litt vanskelig å analysere. Vi har bydeler i Oslo, og også kommuner utenfor Oslo, som har fått kontroll med smitten, etter veldig lenge å ha hatt svært strenge tiltak. Det hjelper for dem, og det hjelper for resten av landet, sier hun.

13 kommuner med overskudd

Stoltenberg sier at hittil har 13 kommuner gitt FHI beskjed om at de ikke trenger flere doser.

FHI skal undersøke om de 13 kommunene er blant de 24 kommunene på Østlandet som har fått flere vaksiner.

– Det har vi ikke oversikt over akkurat nå. Men vi har ikke grunn til å tro at det er skjevfordelingen som er årsaken til overskuddet i enkelte kommuner, sier FHI-direktøren.

Det er også uklart hvorfor enkelte kommuner har doser til overs.

– Det vet vi ikke foreløpig. Det kan være at noen av dem er ferdige, at de har vaksinert alle som ønsker å bli vaksinert ned til 18 års alder, og det kan være at de har noe lavere oppslutning enn forventet.

– Kan man velge å få vaksine i en kommune der man er på besøk?

– Det vil være mulig å gjøre det på den måten, og det vil være opp til kommunene om de ønsker å tilby det til besøkende. Det er viktig at de har oversikt over vaksinene sine, sånn at de vet om de har nok vaksiner som de kan bruke egne innbyggere, sier Stoltenberg.

Hun understreker at kommunene har handlingsrom til å gjøre det de mener er best med vaksinene de har mottatt innen rammene for koronavaksinasjonsprogrammet, der et hovedmål nå er å tilby alle voksne i hele landet første dose så raskt som mulig. Men FHI vil ikke oppmuntre til «vaksineturisme».

Avviser at vaksiner kan gå til spille

Kommuner som ikke får satt sine vaksinedoser som dose nr. 1, kan som en nødløsning gå over til å tilby dosene som dose 2, dersom de ikke får brukt dem på annet vis.

Men Stoltenberg vil ikke være konkret på hvor lenge kommunene eventuelt bør vente, før de tilbyr dosene til dem som ønsker å bli fullvaksinert før sin opprinnelige time.

– Er det ikke en fare for at det går vaksinedoser til spille?

– Nei, vi er i kontakt med kommunene hver dag og vår erfaring er at kommunene er veldig gode til å omstille seg. Det har de gjort gjennom hele dette vaksinasjonsprogrammet, sier FHI-sjefen.

FHI skal nå få oversikt over hvor mange vaksinedoser de 13 kommunene har sagt fra seg.

Stoltenberg oppfordrer sterkt folk til å møte på den vaksinetimen de får tilbud om. Både for å beskytte seg selv og andre, og for å bidra til at samfunnet kan åpne igjen.

– Hvilke konsekvenser får det at folk ikke møter opp?

– Konsekvensen er at vi står svakere rustet, spesielt når det gjelder å være beskyttet mot Delta-varianten, som nå øker i utbredelse. Men jeg vil legge til at problemet med manglende oppmøte er lite så langt, og at de aller fleste ønsker vaksine. Det norske koronavaksinasjonsprogrammet har ekstremt høy oppslutning.