Venstre: Noen kjører kampanje mot oss med falske Venstre-brosjyrer

«Hvis du vil ha Sylvi Listhaug som integreringsminister bør du stemme Venstre». Det er budskapet på det som ser ut som en Venstre-brosjyre med partiets navn og logo. Teksten er akkompagnert av et bilde av Frp-statsråden.

Denne brosjyren har i valgkampinnspurten blitt utdelt i Oslo. Ifølge avisen Nordre Aker Budstikke har flere husstander i bydelen Nordre Aker funnet brosjyren i postkassene sine.

Men Venstre slår fast:

– Brosjyren er falsk. Det er åpenbart at det føres en kampanje mot Venstre. Det er nok noen som hverken ønsker Venstre eller Erna Solberg noe særlig godt som har laget dette materiellet, sier kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre.

Han vet ikke hvem som står bak, men mener at det er åpenbart at noen kjører en kampanje mot partiet. Tirsdag morgen fikk han flere henvendelser fra folk som meldte om den falske brosjyren.

Bryr seg ikke

– Det er synd når valgkampen utvikler seg slik, men dette kan vi ikke bry oss om. Vi må holde fokus på vår kampanje. Den handler om å satse på skole og å ta vare på miljøet. Jeg må nesten få bruke ordene til Michelle Obama: «When they go low, we go high», sier han.

Haugsvær sendte tirsdag ut en tekstmelding til Venstres medlemmer hvor han gjorde oppmerksom på kampanjen mot partiet, men oppfordret alle til å møte den med å snakke om Venstres saker og politikk.

Forpliktet seg

Venstre påpeker at det ikke vil bruke tid på å spekulere i hvem som står bak kampanjen, men viser til at alle partier skal ha forpliktet seg til å drive en anstendig valgkamp. Venstres partisekretær har underskrevet en avtale med flere punkter.

Partiet har blant annet forpliktet seg til ikke å bidra til å spre falskt materiale som omhandler andre partier eller deres politikere.