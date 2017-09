Solberg på blågrønt drømmebilde

Venstre-nestleder Terje Breivik hadde festet en Erna Solberg-button til jakkeslaget, men om det er uklart om det var den som gjorde utslaget. I alle fall lot statsministeren seg omfavne av Breivik og KrF-leder Knut Arild Hareide, noe fotografene ikke lot gå upåaktet hen.

Et regjeringssamarbeid på borgerlig side med Høyre, KrF og Venstre er selve drømmen for de to sentrumspartiene. Men den framstår like fjern nå som tidligere i valgkampen.

– Njåstad skulle også ha vært her, sa Solberg til NTB. Men Frp-representanten som også er fra Hordaland og driver stemmejakt på hjemmebane, glimret med sitt fravær.

Blågrønn drøm

KrF-leder Knut Arild Hareide har omsider lukket døren helt igjen for en snarlig overgang til rødgrønn side. Det er uaktuelt å felle Solberg-regjeringen – i alle fall med en gang.

– Når vi går til valg med Erna Solberg som statsminister, kan vi ikke kaste henne på valgnatten. Men vi vil ikke være noe støtteparti for Frp i regjering, sier han.

Hareide åpner dermed for at regjeringen kan bli tvunget til å gå av i løpet av perioden, mens statsministeren på sin side nekter å bli satt til å velge ett parti framfor et annet på borgerlig side.

– Jeg er sikker på at vi vil klare å samarbeide godt alle fire, sier hun.

Håper på ærverdig debatt

Det går mot et thrillervalg mandag, der flere partier vaker rundt sperregrensen og usikkerheten særlig er stor rundt Arbeiderpartiets oppslutning. Det kan bli rødgrønt flertall, og det kan bli borgerlig flertall. Like gjerne kan Rødt og MDG havne på vippen, to partier ingen vil samarbeide med i regjering.

Senere i kveld er det klart for valgkampens aller siste partilederdebatt. Statsministeren håper denne blir mer verdig og mindre preget av avbrytelser enn de foregående.

– Jeg håper at denne debatten, som tradisjonelt har vært den mest ærverdige, blir ærverdig også i kveld. Jeg synes vi har drevet mye småkjekling og snakket i munnen på hverandre i mange av debattene som har vært til nå, sier Solberg til NTB.

Hun vil ikke peke på hvem hun mener har oppført seg dårligst i debattene så langt.

– Alle blir mer kjeklete når noen begynner. Jeg håper på en større grad av seriøsitet i denne debatten, slik at alle får snakket ut, sier hun.