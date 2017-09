Etter mye kritikk om manglende åpenhet beholder Søreide Forsvarets forum

Det er nå klart at forsvarsminister Søreides departement vil beholde Forsvarets forum.

En nedleggelse ville hatt stor symbolsk sprengkraft, fordi trusselen om nedleggelse har vært satt i sammenheng med en serie anklager mot Søreide om manglende åpenhet våren og sommeren 2017.

Brevet fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben ble sendt på valgdagen mandag. Her fremgår det at spørsmålet om Forum er det eneste punktet på listen over anbefalinger der departementet går imot stabens utvalg.

Brevet er undertegnet av ekspedisjonssjef Anders Melheim.

Søreide hadde mandag ettermiddag ikke anledning til å la seg intervjue av Aftenposten om saken.

Donald Trump vil jakte Taliban-terrorister i Afghanistan.

Det er en jakt Norge ikke bør bli med på, sier Norges forrige etterretningssjef.

De militære mener de snakker for mye

Forsvaret

Forslaget fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens stab om å legge ned Forsvarets forum er en del av en anbefalt strategi der all informasjon skal samkjøres bedre, der Forsvaret skal snakke med én stemme utad.

I rapporten og anbefalingene fra utvalget fremgår det at Forsvaret i dag mener at de snakker for mye og med for mange stemmer.

Fakta: Dette står det i brevet fra Søreide «Forsvarsdepartementet (FD) viser til brev fra Forsvarsstaben (FST) av 25. april 2017 om det pågående arbeidet med transformasjon og effektivisering av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret basert på seks delstudier/temaer. FD er positiv til de pågående endringene som skal sikre en mer robust, effektiv og koordinert kommunikasjonsorganisasjon, samtidig som Forsvaret opprettholder kompetanse og gjennomføringsevne som virker i fred, krise og krig. FD har imidlertid gjort én endring i konklusjonene til arbeidsgruppen som har sett på transformasjon og effektivisering av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret. Forsvarets forum videreføres inntil videre etter dagens modell med tilhørende nettpublikasjoner og magasinet F... FD vil sette ned og lede en arbeidsgruppe hvor Forsvarets forum og magasinet F vurderes ut fra et sektorperspektiv.»

Olav Standal Tangen, Forsvarets forum

Kritikken mot Ine Eriksen Søreide

I en rekke saker våren og sommeren 2017 er forsvarsminister Søreide anklaget for å bryte med sin uttalte linje om åpenhet:

Riksrevisjonen og partikollega Per-Kristian Foss hevdet at det ikke var dekning for å gradere en rapport som fortalte at Forsvaret ikke er i stand til beskytte sentrale samfunnsinstitusjoner.

Søreide ønsket å utsette debatten om Landmaktutredningen (om fremtiden til Hæren og Heimevernet) til etter valgkampen. Hun ville holde tilbake en statusrapport for utredningen som var klar i vår. Den ble likevel presentert, i juni.

I sommer stanset Forsvarsdepartement en tilsynelatende klar rapport (som Aftenposten har lest) fra Forsvarets forskningsinstitutt om Heimevernet. Rapporten beskrev et behov for over 50.000 heimevernssoldater.

En nedleggelse ville dermed komme på toppen av øvrige anklager om manglende åpenhet.

Skepsisen til nedleggelsen av bladet har vært sterk langt ut over magasinets daglige lesere, som teller rundt 100.000.

Er Forsvaret på vei inn i en åpenhetens blindsone? spurte Aftenpostens Harald Stanghelle i mai, da trusselen om nedleggelse var et faktum. «Forsvarets forum representerer et uhyre viktig bidrag til å vedlikeholde både kunnskap og interesse på et avgjørende samfunnsfelt,» skrev Stanghelle.

Jon Nesvold, NTB scanpix

Norge skal satse på langtrekkende våpen.

Og sivile som skal være klare til strid på to dager.

Ambisjon: Avdekke og korrigere propaganda

For Forsvarsstabens utvalg har skjebnen til Forsvarets forum vært en liten del av en større gjennomgang av Forsvarets kommunikasjon.

Primært ønsker de militære å bli flinkere til å avdekke forsøk på propaganda og påvirkning, der beste botemiddel er «sannferdig og tidsmessig kommunikasjon i ord, bilder, film og annen dokumentasjon».

Det jobbes med å opprette en egen «Krisekommunikasjonsenhet» som ikke minst skal håndtere dette idet en konflikt oppstår.

Fakta: Dette var argumentene for og mot Forum Dette har vært argumenter for å la Forum leve videre: • Bladet er en etablert merkevare, som leses av over 100.000. • De som arbeider der kan i krise og krig omdisponeres og brukes som en av Forsvarets kommunikasjonskanaler. • Bladet står fritt til å skrive kritiske saker om Forsvarets virksomhet uten påvirkning fra forsvarsledelsen. Dette har vært argumenter for å legge ned Forum: Flertallet i arbeidsgruppen mener det er prinsipielt problematisk at et fritt og uavhengig medium har tilgang til Forsvarets arkivsystem, e-post og begrenset datasystem. (Noe utenforstående redaksjoner ikke har.)

Flertallet mener også at det er heller få saker som diskuteres i offentlighet som har utgangspunkt i artikler i Forum.

Det er en betydelig sum å spare på nedleggelsen av Forum.

Det kan stilles spørsmål ved redaksjonens frie stilling og troverdighet all den tid redaksjonen består av forsvarsansatte.

Til tross for at redaksjonen har strenge annonseregler, kan annonseinntekter fra næringsliv og private aktører være problematisk fordi Forsvarets forum er en avdeling i Forsvaret, og rollekonflikter mellom Forsvaret og annonsør kan oppstå.

Fakta: Slik kritiserer Forsvaret egen kommunikasjon Arbeidsgruppen som har utredet egen kommunikasjon på oppdrag fra forsvarssjefens egen stab mener at Forsvaret i dag kommuniserer for fragmentert, for lite effektivt og mer enn det som er hensiktsmessig for å oppnå mest mulig konsistent og kvalitativ god kommunikasjon. Per i dag finnes eksempelvis rundt 90 ulike profiler på Facebook, hvor Forsvaret eller en avdeling i Forsvaret er avsender. Tiltakene er ifølge gruppen delvis overlappende og konkurrerende, «avsenderen blir uklar». Samtidig går mange mediehenvendelser til flere av Forsvarets kommunikasjonsavdelinger, noe som medfører mye koordinering. Det arbeides med å opprette en egen «Forsvarets krisekommunikasjonsenhet» (FKKE), som skal knyttes til departementet og forsvarssjefens stab. FKKE skal ha representanter i departementets og forsvarsstabens krisestaber. Kilde: Rapporten «Transformasjon og effektivisering av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret