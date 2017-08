Kunnskapsministeren: Fallitterklæring med adgangskontroll på videregående

Onsdag kunne Aftenposten fortelle at Bjørnholt videregående skole har innført adgangskontroll for elever og ansatte. Det er den første skolen i Oslo, og så vidt Utdanningsforbundet kjenner til også som første skole på landsbasis, som gjør det.

– Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss. Derfor innfører vi nå et adgangskontrollsystem, for å hindre uønskede elementer i å ta seg inn på skolen, sa rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen.

Med det sikter hun til elever fra andre skoler, men også personer og gjenger som bare kommer for å lage bråk.

– Fallitterklæring

Røe Isaksen sier til P4 at han forstår skoleledelsens valg, men at han ikke liker det.

– De gjør det de mener er riktig for å beskytte elevene. Det som er fallitterklæringen er at vi har kommet dit en del steder at en føler at en må ha adgangskontroll ved norske skoler for at elevene skal være trygge, sier Røe Isaksen.

Videre sier kunnskapsministeren at han ønsker at politi, justismyndigheter, kommune og skole bør jobbe sammen for å bryte ned gjengmiljøene, slik at denne typen tiltak ikke blir nødvendig.

Slik er en vanlig uke for en Bjørnholt-elev

Ønsker alternativer

Røe Isaksen får bred støtte fra sine politikerkollegier i at tiltaket ikke bør være nødvendig i utgangspunktet. Samtlige uttrykker imidlertid forståelse for Roscher-Nielsens beslutning.

Frps førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde, sier til NTB at han håper at ikke andre skoler følger etter. Han mener heller de andre partiene må våkne opp og se på det han mener er problemene som ligger bak.

– Årsaken til brorparten av problemene er en for høy andel dårlig integrerte mennesker med ikke-vestlig bakgrunn, mener han.

Venstre ønsker også alternativer til adgangskontroll, men ser ikke mot strengere innvandringspolitikk.

– Målet må være at dette er et midlertidig tiltak i en krevende situasjon, og at ikke flere skoler ser seg nødt til å gjøre det samme, sier gruppeleder for Venstre i Oslo, Guri Melby.

Adgangskort

Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende. Venstre har foreslått å bevilge penger til å opprette en egen tverrfaglig «taskforce» som skal bistå skoler i en vanskelig situasjon.

SV ønsker også mer penger til forebyggende tiltak, som ungdomsklubber og arbeid mot ledighet, fremfor vakthold i skolen. De mener imidlertid også at man må ta tak i skolenes struktur.

– Man må ta tak i finansieringssystemet og inntakssystemet til skolene. Vi må bort fra stykkprisfinansiering og karakterbasert inntak, som fører til skoler med store forskjeller og utenforskap, sier Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat i Oslo og partisekretær i SV.

I praksis betyr adgangskontrollen at innenfor hovedinngangen ved skolen vil et portsystem kreve at elever og ansatte viser adgangskort for å komme inn. Besøkende vil måtte skrive seg inn i resepsjonen. Adgangskontrollen er et toårig prøveprosjekt, som er klarert med Utdanningsetaten, kommunen og politiet, samt skolens formelle organer.