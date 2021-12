NorSIS advarer mot julesvindel på nett – kommer med fem tips

De nye koronatiltakene og forhøyet risiko for nettsvindel gjør at det er ekstra god grunn til å være på vakt mot datakriminelle, advarer NorSIS.

Eksperter advarer mot svindelforsøk på nett og mobil.

NTB

Nå nettopp

De neste ukene frykter de at det vil bli en øking i forsøk på vaksinesvindel, og også mer e-post- og SMS-svindel.

Ikke bare på arbeidsplassen, men også hjemme gjør en ny, usikker situasjon det sannsynlig at kriminelle vil benytte julen til å nettsvindel nordmenn, advarer administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen i NorSIS.

– Det er nettopp når verden oppleves som usikker og annerledes at kriminelle slår til. Derfor er det all grunn til å be nordmenn være ekstra bevisste på denne risikoen de neste ukene, sier han.

Trekker frem netthandel som risikofaktor

NorSIS peker på eksempler som falske tekstmeldinger for å hente pakker på posten, Helsenorges advarsel nylig om falske e-poster fra dem og Nasjonal kommunikasjons advarsel mot et massive dataangrep mot nordmenns mobiltelefoner.

Den pågående julehandelen har på grunn av koronatiltakene skjedd i større grad på nett. Det har også åpnet for nye muligheter for de kriminelle.

Les også De slår til mens vi bestiller julegaver. Millioner av svindelforsøk via SMS.

Fem tips

Her er tipsene fra NorSIS for å unngå å bli svindlet: