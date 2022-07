Forhandlingene mellom SAS og pilotene er i gang igjen: – Vi er løsningsorientert

Onsdag formiddag møttes SAS og pilotene igjen ved forhandlingsbordet etter ti dager med streik. Partene sier de er motivert og ønsker en løsning.

Riksmegler Mats Ruland var optimistisk før onsdagens forhandlinger i Stockholm mellom SAS og pilotforeningene.

NTB-Daniel Lundby Olsen og Idunn Lavik

13. juli 2022 10:43 Sist oppdatert 18 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Riksmegler Mats Ruland er på plass i Stockholm, der partene møtes. Meglerne håper partene stiller løsningsorienterte, sa han til et samlet pressekorps kort tid før møtet startet klokken 10.

– Partene har signalisert at de ønsker å snakke sammen, så får vi se om det er mulig med en løsning, det vet vi ikke ennå, sa Ruland.

Riksmekleren ville ikke kommentere om det er konkrete forslag på bordet, men var klar på at det er en stor arbeidskonflikt som må løses så fort som mulig.

– Den berører tredjepart, det er mange som ikke får reist, og mange som er strandet. Jeg oppfatter at partene er innstilt på å komme hit og jobbe seriøst for å få til en løsning, så jeg håper vi skal lykkes, sa han.

Ruland sa han var optimistisk.

– Det må du være i denne jobben.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge flyverforening, kom med knallharde krav til SAS før møtet.

Truet med å gå etter ti minutter

Leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flyverforening la ingenting imellom da han snakket med pressen på vei inn til møtet.

– Det er de som har invitert oss, og det har de ikke gjort for å fortelle oss det samme som sist. Hvis de gjør det, så er dette møtet over etter ti minutter, sa han.

Det var tydelig at partene hadde noe å snakke om, for tre timer ut i forhandlingene hadde ingen av dem forlatt Näringslivets Hus i Stockholm.

SAS-pilotene har streiket siden mandag 4. juli, etter at det ble brudd i forhandlingene. Rundt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige er i streik. Så langt i dag har 160 flyvninger til og fra Norge blitt kansellert. Torsdag er allerede 72 flyvninger innstilt.

Onsdag møttes SAS og pilotene igjen ved forhandlingsbordet.

– Holder på til vi finner en løsning

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flyveres forening, mener to ting må til for å få slutt på streiken.

– SAS må forholde seg til den skandinaviske modellen, respektere tariffavtalene våre og gjenopprettelsesretten til våre oppsagte medlemmer – og så må de ha realistiske sparekrav for pilotene, sa han før onsdagens møte.

Klokset understreket at det alltid er en mulighet for å komme til enighet, men at pilotene ikke har sett noe til nye innspill fra SAS.

– Vi har aldri vært villig til å slå SAS konkurs. Det jeg har sagt, er at vi står opp for prinsipper i arbeidslivet som er ufravikelig. Så får styret bestemme hvordan det skal gå med SAS, sa han.

– Vi holder på til vi finner en løsning, eller til vi må konstatere at det ikke er mulig å finne en løsning, tilføyde Klokset.

SAS: Ønsker ro rundt prosessen

SAS' norske pressekontakt Tonje Sund skrev i en SMS til NTB før møtet at de ønsker maksimalt med ro rundt prosessen og ikke vil kommentere saken ytterligere.

Flyanalytiker Espen Andersen mener det er vanskelig å komme til et kompromiss når prinsipper står på spill.

– Det er sånn det er. Enten den ene eller den andre må gi seg, sa Andersen, som er førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI, til NTB etter at møtet var i gang.

– En mulig løsning er at pilotene går tilbake på jobb, slik at selskapet kan drive videre, men at spørsmålet får et rettslig etterspill. Det er mulig at pilotene kan forfølge dette innenfor arbeidsretten, påpekte han.